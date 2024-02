Igrejas assaltadas no concelho de Águeda geram “alarme social”, diz GNR

As Igrejas de Óis da Ribeira e de Paradela foram assaltadas na madrugada do passado sábado, dia 24 de fevereiro, alertou o pároco Júlio Granjeia, numa publicação feita na rede social Facebook.

De acordo com o padre, que tem a seu cargo aquelas paróquias, “os gatunos arrombaram portas (a exterior e uma interior que dá para a sacristia)” e já dentro da sacristia “foram revolvidas todas as gavetas e os gavetões, tendo os gatunos levado consigo vários porta-moedas vazios além de um outro com poucas moedas, muitas das quais fora de circulação”.

A GNR está a investigar a situação.

