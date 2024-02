Marca Mondego-Bussaco lança desafio para conhecer território “nas calmas”

Mealhada, Mortágua e Penacova promovem ‘best off’ do território entre a lagoa da Aguieira e a Mata do Bussaco.

A marca Mondego-Bussaco foi apresentada, com o objetivo de promover os recursos e o território que compreende os municípios da Mealhada, Mortágua e Penacova. Com o slogan “Onde o tempo leva tempo”, a marca Mondego – Bussaco convida à visita e à descoberta, sem pressa, dos recursos naturais, da gastronomia, da cultura e do património locais.

O projeto nasceu da vontade partilhada dos municípios de Mealhada, de Mortágua e de Penacova desenvolverem uma identidade que os una enquanto destino turístico, tendo ainda como desígnio a valorização da sua oferta de forma integrada e sustentada. A união dos três municípios, a partir do elemento agregador da Mata Nacional do Bussaco, surge para criar identidade e agregar valor, promovendo património natural, história, gastronomia e vinhos deste território entre o Mondego e o Bussaco.

“Era muito importante trabalharmos todos em conjunto para valorizar o nosso território, valorizar as empresas e criar riqueza. Unimo-nos na causa nobre de dinamizar a nossa economia, o nosso território e captar ainda mais turistas para a nossa região”, referiu António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, na cerimónia de apresentação da marca.

“Estamos a fazer a promoção de um território a três, escolhendo o seu ‘best-off’. São as nossas diferenças que, em conjunto, tornam o nosso território mais rico”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra.

A marca foi desenvolvida pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (IPDT) e será trabalhada no sentido de se tornar uma ferramenta útil para empresários e operadores turísticos da região, que poderão promover os seus produtos associando-os a esta marca territorial.

“Os operadores têm aqui um produto estruturado e pronto a ser comercializado. É uma ferramenta que está disponível para quem a quiser utilizar”, sustentou Ricardo Pardal, presidente Câmara Municipal de Mortágua,

Livraria do Mondego, Mata Nacional do Bussaco, Albufeira e Barragem da Aguieira, Aquífero Termal do Luso, Praia Fluvial do Vimieiro, Serras do Caramulo e Bussaco, Miradouro Penedo do Castro e Parque Urbano das Nogueiras são alguns dos lugares deste território aos quais esta marca sugere que “dê tempo”.

No que toca a história, poderá “dar tempo” ao Mosteiro de Lorvão e Centro Interpretativo Arte Sacra, Palace Hotel do Bussaco, Santuário do Cabeço do Senhor do Mundo, Convento Santa Cruz do Bussaco, Via Sacra e Passos, Mirante Emygdio da Silva, Museu do Moinho Vitorino Nemésio e Núcleo Museológico da Irmânia – Raízes e Memórias.

A marca sugere ainda que, sem pressas, se demore a degustar o arroz de míscaros, leitão da Bairrada, lampantana, arroz de lampreia, pão da Mealhada, bolo de cornos, doçaria conventual e vinhos da Região Demarcada da Bairrada e do Dão. Além da logomarca “Mondego- Bussaco – Onde o tempo leva tempo”, que evidencia o cedro Bussaco e a água do Mondego, foi apresentado um microwebsite associado a esta, com as características que o território procura evidenciar.

Veja o vídeo promocional: