O objetivo do CAOB passa por consolidar o estatuto de clube formador e não só

Com apenas seis anos de existência, o CAOB – Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro, é já uma grande referência ao nível da formação do atletismo nacional. Neste período conquistou inúmeras medalhas em campeonatos nacionais, títulos distritais e atletas a chegarem à Seleção Nacional (Omar Elkhatib, Marcelo Reis, Beatriz Azevedo, João Pedro Santos e Lara Pinto) e a assinarem por grandes clubes.

O rosto disto tudo é Renato Duarte, ele que fundou o CAOB, sendo coordenador técnico e treinador. A formação tem sido a aposta real. Sobre a aposta nos seniores, Renato Duarte gostaria de desenvolver esse escalão, mas, na sua ótica, para isso acontecer, “terão de ser criadas outras condições de treino”.

Ainda nesta matéria, o CAOB, no Orçamento Participativo de 2023, apresentou uma proposta, que saiu vencedora, para a construção de uma pista simplificada em tartan. Renato Duarte ainda não sabe quando irá avançar e, questionado se é suficiente, referiu: “Será um excelente complemento para a pista de 400m que já algumas vezes foi sugerida pelo atual executivo municipal como hipótese para a zona mais central do concelho. Dois projetos que teriam o nosso apoio total. Dentro das modalidades com mais história e palmarés nesta região, esta é claramente aquela que menor reconhecimento vai tendo, pelo menos no que toca à criação de condições para a sua prática. Não existe no concelho nenhuma instalação desportiva municipal dotada de condições específicas para o atletismo, mas temos esperança de que o atual executivo municipal possa corrigir esta importante injustiça que se arrasta há décadas.”

Outro objetivo é voltar a trazer para Oliveira do Bairro a organização de uma prova de corta-mato, recuperando uma tradição antiga, que se foi perdendo ao longo dos anos.

