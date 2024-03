Câmara da Mealhada avança com 200 mil euros em projetos para diversas freguesias

Está em curso a elaboração e projetos para todas as freguesias, no valor de 200 mil euros.

O projeto maior é o relativo à requalificação da Quinta do Alberto, no Luso, cuja elaboração ultrapassa os 91 mil euros. Este projeto propõe-se requalificar uma zona central do Luso em duas fases: a primeira que implica o arranjo viário, com a ligação entre a Av. Emídio Navarro e a R. Dr. Francisco António Diniz, e a criação de uma cascata de água na encosta Noroeste da Quinta do Alberto. A segunda fase abrange a Rua do Forno, com requalificação de toda a extensão da rua, inclusive com a criação de um parque de estacionamento público nos terrenos da ‘’Casa do Forno’’ e a criação um Parque Urbano na Quinta do Alberto.

Em carteira estão também projetos para a Pampilhosa, Santa Luzia e para Ventosa do Bairro. Na Pampilhosa pretende-se adquirir as peças e documentos que constituem a reformulação do Projeto de Execução da Requalificação da Pampilhosa Baixa, tendo em conta a reformulação do projeto de arruamentos. Este projeto já foi adjudicado por cerca de 48 mil euros.

Em Santa Luzia, está avançar-se-á para o projeto relativo à reconversão dos antigos talhos existentes no local onde se realizava a feira e reconversão da Praça de Apoio a Peregrino. O objetivo é reabilitar o edificado existente em instalações sanitárias públicas e espaço apoio, bem como reabilitar os espaços exteriores envolventes e a rua de acesso a sul, incluindo estudo de uma praça junto ao estabelecimento ‘’Manuel Júlio’’.

Em Ventosa do Bairro, o Executivo propõe-se requalificar o Largo do Areal e as ruas circundantes, nomeadamente as ruas da Ponte, da Fonte Velha, do Passal e a Rua e Travessa do Cruzeiro. Em Antes, vai avançar-se com o projeto de requalificação urbana da zona central, que abrange as ruas envolventes à Igreja e incluiu a criação do prolongamento da Rua da Portaria.

Na Mealhada, foi contratualizada a elaboração do projeto para reabilitação geral das bancadas do Estádio Municipal Dr. Américo Couto, ao nível de infiltrações e interiores danificados, mas inclui também a reformulação dos sistemas de rega e de drenagem do campo.

Para a Vacariça será adquirido o projeto de execução para a construção de um estabelecimento comercial junto ao Jardim da Vacariça, e arranjo das ruas centrais, na envolvente da Junta de Freguesia.

“Sempre entendemos a requalificação dos centros urbanos como uma prioridade. São obras de proximidade essenciais para a construção de um concelho focado nas pessoas. Mas levam tempo e, por isso, estamos a desenvolver os projetos de elaboração para podermos passar, depois, para o terreno”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.