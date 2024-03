Câmara da Mealhada intervém na Fonte de S. João (Luso)

A Câmara da Mealhada aprovou o lançamento de um concurso para tratamento da água da Fonte de S. João, no Luso, no valor de 215 mil euros, com um prazo de execução de 150 dias. O objetivo desta intervenção passa por melhorar a qualidade da água em bica e também no abastecimento à rede pública.

A empreitada visa o tratamento microbiológico da água que alimenta as bicas da Fonte de São João, no Luso, bem como melhorar o tratamento do PH da água captada nesta fonte e distribuída na rede pública. Inclui ainda a colocação de um sistema de segurança de intrusão e de um sistema de supervisão capaz de detetar e controlar perdas de água.

A água das bicas da Fonte de S. João, atualmente água bruta (sem tratamento) vai passar a ser tratada ao nível microbiológico, através de um sistema de ultravioletas, sem injeção de quaisquer produtos químicos.

Já no que respeita à água captada nesta fonte para abastecimento da rede pública, esta será tratada em reservatório de forma a cumprir as diretrizes relativas ao PH. “Temos alguns problemas que urge corrigir, nomeadamente no que se refere ao PH, que é muito baixo. Aproveitamos e melhoramos o processo de desinfeção quer da água das bicas, quer da água que é introduzida no abastecimento público”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

A Fonte de S. João, situada no centro do Luso, tem 12 bicas e é um local de muita afluência para enchimento de garrafões de água para uso público. Tem nascente no local que, além da fonte, abastece a rede pública de distribuição de água.