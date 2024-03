Homem de 70 anos suicida-se nas instalações do Hospital da Mealhada

Um homem de setenta anos ter-se-á suicidado ao final da tarde desta terça-feira, dia 19 de março, no interior das instalações do Hospital da Misericórdia da Mealhada.

Segundo JB apurou, trata-se de um ex-militar da GNR reformado, que não era utente daquela unidade de saúde, tendo-se ali deslocado alegadamente apenas para consumar este ato. Junto a si tinha uma arma de fogo, o que motivou a presença da Polícia Judiciária no local.

A Santa Casa da Misericórdia da Mealhada, proprietária do Hospital, já veio esclarecer que “nada do que aconteceu teve qualquer ligação ao hospital, exceto, naturalmente, por questões que não conseguimos apurar, a escolha do local”.

O homem entrou no hospital, dirigiu-se à casa de banho da área das consultas de especialidade, “e consumou o triste acontecimento”. A Santa Casa da Misericórdia da Mealhada “lamenta o sucedido” e deixa uma palavra de solidariedade à família, “disponibilizando-se para todo o apoio de que necessite”.