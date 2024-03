III Festival Semente faz regressar os livros, as árvores e a cultura à Mamarrosa

Oliveira do Bairro

Vem aí a terceira edição do Festival Cultural Semente, uma parceria entre a PROMOB e a Galeria Olga Santos, que leva arte, cultura, sustentabilidade, o livro e a árvore à Vila da Mamarrosa (Oliveira do Bairro) a cada Primavera.

A edição decorrerá entre 18 e 24 de março e traz novidades. O ponto central será, uma vez mais, uma Feira do Livro e da Árvore, a decorrer durante o fim de semana (23 e 24 de março), no Salão da AMMA, que contará com mais de uma dezena de livreiros, alfarrabistas e vendedores de árvores, plantas e sementes.

Acompanha esta Feira uma extensa programação cultural, composta por workshops, ateliers, palestras e espetáculos para toda a família, que tem como motes os versos de Emanuel Jorge Botelho, “Que idade tinhas / Quando a primeira árvore / Te pediu para subires?”, a brincadeira, a sua importância para o desenvolvimento humano, e a aproximação à terra e ao espaço público como local de partilha.

Este ano, o Festival contará com a presença de Isaque Ferreira, conhecido diseur, programador cultural, bibliófilo, e presença assídua nas Quintas de Leitura (Porto), que levará a cabo um espetáculo de palavra dita, intitulado “Algumas árvores e livros e poemas e risos!” e uma oficina de escrita ociosa com número limitado de participantes.

Outra novidade desta edição é a Mostra de Cinema Infantil, em parceria com o Club de Ancas e o CineClub da Bairrada, que decorrerá na primeira metade da semana (18, 19 e 20 de março), no Instituto de Educação e Cidadania, com a apresentação de curtas-metragens destinadas ao público infantojuvenil e às famílias.

As tradicionais Exposições de arte ocuparão, de novo, lugares desabitados da vila, como a antiga Casa de Saúde, o antigo Posto de Correios, lojas desocupadas, adegas e destilarias. Delas farão parte obras de mais de três dezenas de artistas plásticos e multimédia de todo o território nacional, bem como Espanha, França e Chile.

Durante o fim de semana, o espaço exterior ao Salão da AMMA, onde decorre a Feira do Livro e da Árvore e grande parte da programação, estará fechado ao trânsito e servirá de recreio, onde as crianças e todos os visitantes poderão usufruir de atividades diversas, nomeadamente, brincadeiras tradicionais proporcionadas pelos Jogos do Helder.

A já habitual Tertúlia de Reflexão Multidisciplinar será dedicada ao tema “Brincar” e contará com os pareceres de individualidades ligadas à psicologia, à educação, e ao brinquedo tradicional português, como Ana Cristina Almeida (FPCE UC), Maria Manuel Vicetro (Colégio da Curia), e João Amado (Museu do Brinquedo Tradicional Popular).

“Espera-se que o evento acolha centenas de pessoas de todo o país, envolvendo de forma orgânica a comunidade do espaço que ocupa e recebendo todos quantos o queiram visitar”, anseia a organização.