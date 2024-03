Mira recebe Nacionais de Corta-Mato Curto a 16 de março

Mira vai acolher os Nacionais de Corta-Mato Curto, no próximo dia 16 de março. A apresentação do evento decorreu ontem (quinta-feira), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mira, tendo estado presentes o presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, de Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), e David Soares, presidente da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC). As provas vão realizar-se na pista Municipal de Corta-Mato de Mira, na Praia de Mira.

Artur Fresco destacou as excelentes condições do concelho para prática desportiva, nomeadamente no atletismo e expressou a sua satisfação por acolher mais uma importante competição. “Muitos dos melhores atletas nacionais e internacionais escolhem Mira para se prepararem para importantes provas, um sinal de que temos as condições necessárias para receber mais uma grande competição. A criação da Pista de Corta-Mato em 2015 foi uma mais valia para o território”, referiu o autarca mirense, destacando ainda “o sucesso dos nacionais de corta-mato longo em 2017 e da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 2018, que demonstram a excelente parceria entre o Município, a Federação Nacional e a Associação Distrital de Atletismo”.

David Soares, presidente da ADAC, destacou a colaboração e disponibilidade do Município de Mira em prol da modalidade, mostrando a sua satisfação pela região de Coimbra receber mais uma grande prova nacional.

Já Jorge Vieira, presidente da FPA realçou que “Mira é um concelho amigo do desporto” e que “está no mapa da modalidade”.

Depois já ter recebido os nacionais de corta-mato longo em 2017 e a Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 2018, Mira volta a ser o palco de uma significativa competição nacional, o 24.º Campeonato Nacional de Corta Mato Curto, que contará com a participação de cerca de 1000 atletas.