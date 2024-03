Município de Anadia procura jovens empreendedores

O Município de Anadia vai promover mais uma edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio – Jovens Empreendedores.

A iniciativa é dirigida a todos os jovens residentes no concelho e estudantes que frequentem os estabelecimentos de ensino do concelho, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, residentes no concelho. O período para apresentação de candidaturas vai decorrer entre 1 de abril e 30 de junho.

Estimular o espírito de dinamismo e de iniciativa nos jovens, promovendo o seu empreendedorismo é o principal objetivo do concurso. Os projetos podem ser apresentados em nome individual ou em grupo, desde que não excedam o número de cinco elementos.

As ideias a concurso deverão ser inovadoras e apresentar vantagens competitivas e de interesse económico, valorizando-se o caráter de inovação e diferenciação, a exequibilidade das mesmas, bem como o potencial interesse para o desenvolvimento da comunidade onde se inserem.

Ao concorrente vencedor será atribuído um prémio pecuniário no valor de 1.500 euros. O segundo e terceiro classificados receberão, respetivamente, um prémio no valor de mil euros e 500 euros.

Caso o concorrente vencedor crie empresa para o desenvolvimento e prossecução do projeto, terá ainda a possibilidade de alojamento na incubadora municipal do Curia Tecnoparque, pelo período de um ano, bem como o direito aos demais serviços de apoio a prestar pelo GAEE – Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor.

As candidaturas devem ser apresentadas através de um formulário na Câmara Municipal de Anadia.