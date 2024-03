Paulo Silva Trio em concerto na Mealhada a 15 de março

O concerto de Paulo Silva Trio, que decorrerá esta sexta-feira, dia 15 de março no Cineteatro Messias, marca o início de uma colaboração entre Município da Mealhada e o JACC – Jazz ao Centro Clube.

Ao abrigo desta colaboração, o Jazz ao Centro Clube irá desenhar um programa que engloba concertos, ações didáticas, oficinas e processos de co-criação que visam interpelar distintos públicos no concelho da Mealhada.

Segundo José Miguel Pereira, presidente de direção do Jazz ao Centro Clube, “esta colaboração faz parte de um importante eixo de desenvolvimento do programa artístico do JACC, que atualmente conta com o suporte financeiro da Direção-Geral das Artes, ao abrigo da sua linha de Apoio Sustentado. Nesse eixo, as noções de território, comunidade e proximidade são elementos fundamentais, pelo que esta parceria visa o desenvolvimento das práticas artísticas que vai além dos concertos, devendo chegar ao público escolar e às coletividades do concelho da Mealhada”.

Por sua vez, Filomena Pinheiro, vice-presidente do Município da Mealhada, refere que “a parceria com o JACC se integra na estratégia de promoção e valorização da música no ensino e formação das crianças e jovens do concelho, na diversificação da oferta cultural e no estímulo e capacitação das coletividades artísticas locais”.

“A aposta no jazz vai mais além do que a apresentação de mais um género musical, porque, pelas suas características e complexidade, contribui para o desenvolvimento das mais variadas competências, das musicais às estéticas, sociais e humanas. Neste sentido, o JACC é a melhor estrutura para nos ajudar nesta ambição de formar e capacitar novos públicos”, sublinha a autarca.

Para além do concerto do trio encabeçado pelo baterista Paulo Silva, com Rodrigo Paredes no vibrafone e João Cação no contrabaixo, encontra-se já agendado um concerto com o Vértice Trio (Miguel Calhaz, Mauro Ribeiro e Alexandre Coelho), previsto para o dia 12 de abril, no Cineteatro Messias.

O preço para este concerto de 15 de março é de 5 euros. Bilhetes à venda no Cineteatro Messias ou em Ticketline.