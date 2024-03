Tiago Nunes sagra-se campeão nacional Sub-23

Após uma época de sucessos, que incluiu o título de campeão universitário no peso, o 3.º lugar nos Campeonatos de Portugal na mesma modalidade e vice-campeão no disco em Sub-23, o lançador bairradino consagra-se agora como campeão nacional, acumulando um total de 4 medalhas nacionais neste inverno.

Tiago Nunes, atleta da ADREP, conquistou o título de campeão nacional de Sub-23 no lançamento do peso de 7.260kg, numa prova emocionante realizada em Pombal.

Marcelo Reis, da mesma equipa, também esteve presente nos Campeonatos Nacionais em Pista Coberta, alcançou um honroso 6.º lugar na mesma prova.

Em Pombal esteve também presente o GRECAS com 11 atletas, cujo maior destaque vai para Eduardo Beça, que se sagrou campeão nacional Sub-23 na prova de 1500m. Pedro Correia foi vice-campeão no salto em altura; Catarina Cardoso subiu ao terceiro lugar do pódio no lançamento do peso, enquanto a estafeta de 4×400 metros masculina, com Pedro Sario, Manuel Silva, Eduardo Beça e Rodrigo Almeida também garantiu o terceiro lugar.