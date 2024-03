Três equipas desportivas da Tocha receberam carrinhas

A Comunidade Local dos Baldios da Tocha e a Câmara Municipal de Cantanhede financiaram a aquisição de três carrinhas de nove lugares destinadas à União Desportiva da Tocha, ao Atletismo Clube da Tocha e à Associação de Voleibol Gândara Mar, cujas entidades desportivas passam a ter assim o transporte das suas equipas mais facilitado.

A cerimónia de entrega das viaturas decorreu na E.B. 2,3 da Tocha, com a presença da presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, do vereador da autarquia e também representante da Comunidade Local dos Baldios da Tocha, Fernando Pais Alves, do vereador com o pelouro do Desporto, Adérito Machado, e do vereador sem pelouros da Câmara Municipal de Cantanhede, José dos Santos. Também estiveram presentes dois elementos da Conselho Diretivo da Comunidade Local dos Baldios da Tocha, Manuel Moço e Fernando Felício, os dirigentes das três coletividades, Fernando Guerra, Daniel Batata e Nuno Freitas, além de João Gomes, da direção do Agrupamento de Escolas Gândara Mar, José Manuel Cruz, presidente da Junta de Freguesia da Tocha, e do padre Diamantino.

A Comunidade Local dos Baldios da Tocha assegurou o pagamento de 70% do investimento total, enquanto a Câmara Municipal de Cantanhede comparticipou com os restantes 30%.

A deliberação camarária que fundamenta o financiamento da autarquia refere que este se justifica, tendo em conta o elevado número de atletas federados a competir nos diversos campeonatos regionais e nacionais, os excelentes resultados que estas entidades têm vindo a conquistar, seja os títulos regionais, individuais ou coletivos, assim como a meritória intervenção na área desportiva e social das entidades beneficiárias.

Helena Teodósio saudou “a iniciativa da Comunidade Local dos Baldios da Tocha em financiar carrinhas a três entidades desportivas que têm prestigiado a freguesia e o concelho, um gesto meritório a que a Câmara Municipal tem todo o gosto em se associar nos termos da política de fomento desportivo que tem vindo a ser desenvolvida. O Município de Cantanhede, tanto no anterior mandato como neste, tem apostado fortemente no apoio às associações e na requalificação da rede de equipamentos desportivos, de modo a que os clubes e associações tenham o suporte devido”, afirmou a autarca, adiantando que “nos últimos anos têm vindo a ser investidos alguns milhões nessa vertente, precisamente porque reconhecemos que o movimento associativo desempenha um papel crucial nas comunidades, não só pelos benefícios da atividade desportiva que promovem, sobretudo junto dos mais jovens, mas também porque estimulam o enraizamento das pessoas e fortalecem a identidade coletiva nas freguesias”.