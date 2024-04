Comemorações do 25 de Abril em Oliveira do Bairro passam por todas as freguesias

A palestra “25 de Abril no feminino”, a Gala de Mérito Municipal de Oliveira do Bairro e a inauguração de uma peça escultórica são algumas das iniciativas que marcam os 50 anos do 25 de Abril em Oliveira do Bairro, da responsabilidade da Câmara e da Assembleia Municipal. Integrado nestas comemorações, está também o podcast do Jornal da Bairrada, “25 de Abril – Um olhar de Oliveira do Bairro”.

Quanto ao programa delineado pelo Município/Assembleia Municipal, passa por todas as freguesias do concelho e começa já esta sexta-feira, em Bustos. Na Radiolândia, para uma “conversa da rádio” especial, foi convidado Paulo Coelho, o locutor de serviço da Rádio Renascença na noite de 24 para 25 de abril de 1974.

No sábado, dia 20, no Auditório da Escola de Artes, no Troviscal, realiza-se, às 15h30, a palestra “25 de Abril no Feminino”. A vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas, conduzirá a conversa, onde serão oradoras Manuela Aguiar (a primeira mulher a assumir o cargo de Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas), as professoras Rosalina Filipe, Helena Morais, Orendina Loureiro e Leontina Novo, e a deputada municipal do PS, Carolina Ribeiro. Às 20h30, será projetado no Instituto de Educação e Cidadania (IEC – Mamarrosa), o filme “Portugal 74/75”.

No domingo, dia 21, decorre, no Quartel das Artes, o espetáculo “Esta Palavra pede Palco”, da responsabilidade da associação Promob. Um espetáculo que procura reviver alguns momentos da comédia e drama nacionais, ao longo dos últimos 70 anos.

No dia 24 de abril, tem lugar, no Auditório de Oiã, a 3.ª Gala de Mérito Municipal de Oliveira do Bairro, onde será prestada homenagem a personalidades que ao longo de cinco décadas contribuíram de forma significativa para o engrandecimento e consolidação das respetivas vilas e freguesias de Oliveira do Bairro.

No dia 25 de abril, como habitualmente, decorrerá a cerimónia de homenagem aos Combatentes da Guerra do Ultramar (9h30, Av. Abílio Pereira Pinto, Oliveira do Bairro), seguindo-se a inauguração da peça escultórica “Liberdade”, de Carlos de Oliveira Correia, na Praça do Município. Logo depois (11h), haverá a sessão solene da Assembleia Municipal.

À noite e para terminar as comemorações, será projetado, na fachada da antiga escola primária da Palhaça, o documentário “As Armas e o Povo”.