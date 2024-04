Dia dos Moinhos envolveu largas centenas de participantes

Foram largas centenas de pessoas que estiveram envolvidas nas atividades alusivas ao Dia Nacional dos Moinhos, promovidas pela Câmara Municipal da Mealhada, que se assinalou nos passados dias 7 e 8 de abril.

Oficinas, caminhadas, exposições, mercadinhos e cozedura de pão foram algumas das propostas vivenciadas por miúdos e graúdos, junto aos moinhos do Lograssol e de Santa Cristina.

Desde os mais pequeninos, que puderam, literalmente, por a mão na massa do pão, aos mais idosos que reavivaram memórias dos tempos do moleiro, muitas foram as propostas que assinalaram a importância deste património existente no concelho.

As atividades concentraram-se junto dos moinhos do Lograssol e de Santa Cristina, com propostas de confeção e cozedura do pão, uma caminhada pelos trilhos dos moinhos de outrora, um certame de sopas e petiscos, mercadinho artesanal, oficina de cerveja artesanal, histórias no moinho e até uma visita guiada.

“Conseguimos realmente um programa intergeracional que, para uns, procurou reavivar memórias, para outros procurou dar a conhecer o património e a história do moleiro, essa figura que outrora foi importantíssima na comunidade”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Foram múltiplas as iniciativas para marcar esta efeméride, que anualmente merece o devido destaque por parte da autarquia mealhadense, que mais uma vez preparou um programa a rigor para assinalar a importância deste património local.

Recorde-se que a Câmara Municipal da Mealhada associou-se a esta iniciativa da Etnoideia, que conta com o apoio da TIMS, Sociedade Internacional de Molinologia, que visa chamar a atenção dos portugueses para o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, por forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas e amigos dos moinhos.