Dois álbuns de música com toque oliveirense nomeados na sexta edição dos PLAY

A 6.ª edição dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa, nomeou para a final dois projetos com forte ligação a músicos de Oliveira do Bairro.

Ambos nomeados para a categoria de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita, o registo discográfico de Ricardo Pires, de Perrães (Oiã), com o nome de “Windsor Project” está nomeado, juntamente com o álbum “Folia Nova”, do projeto Sete Lágrimas, que conta com o nome de Tiago Matias, diretor do Quartel das Artes, como um dos músicos do grupo.

A estas duas nomeações, nesta categoria, juntam-se mais duas: O Trio de Damas, com o trabalho “Celebrando Nella Maíssa, Helena Sá e Costa Olga Prats” e António Pinho Vargas, com o álbum “Lamentos”.

Saiba quando serão conhecidos os vencedores aqui ou na edição impressa de 11 de abril.