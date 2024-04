Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada cresce com mais palcos e stands

O programa de animação, apresentado no dia 15, deu a conhecer o cartaz completo de artistas para os nove dias do evento, juntando-se o nome de Mariza Liz e da Tertúllia dos 40 aos já anteriormente confirmados José Cid, Dino D’Santiago e Sons do Minho, sempre com entrada livre.

A Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, que abre portas de 8 a 16 de junho, está a crescer no centro da cidade. A edição deste ano ganha dimensão, reforça o número de expositores certificados de artesanato e quer criar melhores condições de higiene e salubridade para as tasquinhas gastronómicas.

O programa de animação, apresentado na passada segunda-feira, dia 15, deu a conhecer o cartaz completo de artistas para os nove dias do evento, juntando-se o nome de Mariza Liz e da Tertúllia dos 40 aos já anteriormente confirmados José Cid, Dino D’Santiago e Sons do Minho, entre outros, sempre com entrada livre.

Com um investimento estimado superior a 200 mil euros, a Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada apresenta-se com três palcos para esta edição, sendo que o principal ficará instalado na renovada Praça do Choupal, mantendo-se o Palco Colectividades em frente ao edifício do Tribunal da Mealhada e a criação do Palco Coreto, na Rua Branquinho de Carvalho, de onde sairá toda a animação de rua, localizando-se ali também toda a oferta relativa às 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada.

De resto, será o Jardim da Mealhada e a Avenida 25 de Abril a albergar os espaços para os expositores de artesanato, com a gastronomia a fixar-se, novamente, em torno dos Paços do Concelho, mas este ano com tendas tensionadas e outros melhoramentos ao nível do conforto e da higiene, como avançou a autarquia na apresentação do certame.

Classificada desde a última edição como Feira Nacional de Artesanato, pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, este ano o certame conta com mais de 70 artesãos de todo o país, a exporem e a trabalharem ao vivo a sua arte, grande parte deles com o carimbo da CEARTE.

Já no que diz respeito às Tasquinhas, são oito no total, entregues à exploração das Juntas e Uniões de Freguesia e associações locais.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, fala de um evento que constitui “uma oferta geral, a pensar em todos os públicos”, sendo “uma mais valia para os munícipes e para o nosso comércio tradicional, numa programação que valoriza o nosso território e que vai trazer muita gente à Mealhada”.

Já para Filomena Pinheiro, vice-presidente da autarquia, esta Feira será um “local de encontro entre as pessoas do concelho, familiares e amigos”, frisando que na parte da gastronomia, o evento vai extravasar mesmo o recinto da feira e levar as pessoas à restauração do concelho, “atraídas pela nossa gastronomia de excelência”.

Hugo Silva, vereador da autarquia, apresentou o programa e as novidades para a presente edição, destacando o “crescimento orgânico” deste evento que “procura respeitar todos os aspetos, seja culturalmente, com a valorização da tradição portuguesa que é o folclore(…) e o Carnaval, que é uma grande bandeira da Mealhada”, para além dos citados nomes do panorama nacional que enriquecem o programa.