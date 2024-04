Festival Semente levou árvores, livros e arte à Mamarrosa

O Festival Semente foi encerrado com cultura, encontro entre pessoas e gerações, brincando – ou não fosse esse o mote desta edição – num workshop de dança folclórica, promovido pelo Rancho São Simão de Mamarrosa.

Oliveira do Bairro

A partir do desafio “que idade tinhas quando a primeira árvore te disse para subires?”, a PROMOB e a Galeria Olga Santos deu mote para a terceira edição do Festival Semente, que entre 18 e 24 de março recheou-se de muitas memórias de infância e muito mais.

Os inúmeros participantes construíram novas memórias, (re)aprendendo a brincar, a viver a terra, a estar uns com os outros, e deixando entrar a primavera, a poesia, a arte e a cultura, num festival que vai ganhando espaço na região, oferecendo à comunidade e visitantes de todo o país uma feira do livro e da árvore e uma programação cultural diversa.

Apoiado pela União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Câmara de Oliveira do Bairro e alguns negócios locais, o evento contou com centenas de pessoas acorrendo ao Salão da Associação de Melhoramentos da Mamarrosa, para comprar plantas, produtos naturais, artesanato e livros, e participar nos diversos ateliês, workshops, palestras e espetáculos promovidos.

O Festival foi inaugurado com a abertura da Mostra de Cinema Infantil, “Sementinha”, curada pelo Cineclub Bairrada (Club de Ancas) e, também, com a visita a algumas exposições de arte contemporânea, organizadas pela Galeria Olga Santos, que ocuparam lugares desabitados da vila, terminando a inauguração com a recitação de poesia de intervenção pelos Jovens Artistas Unidos (grupo de teatro da PROMOB).

Os dias subsequentes trouxeram mais sessões da “Sementinha”, uma ceia poética com leitura e interpretação musical de poemas, e uma conversa livre que juntou Ricardo Regalado e Idália Sá-Chaves e levou a importantes reflexões sobre liberdade, tolerância, individualidade e acolhimento.

