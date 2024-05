Águeda dedica um mês ao Ambiente com várias atividades

Entre as iniciativas a realizar estão workshops, ações de sensibilização, voluntariado ambiental, percursos interpretativos e atividades nas escolas do concelho de Águeda.

A Câmara de Águeda vai realizar, entre 22 de maio e 16 de junho, um vasto conjunto de ações que têm por objetivo sensibilizar a população para as problemáticas relacionadas com o meio ambiente, tendo como tema geração restauração.

Destinada a adultos e crianças de todas as idades, a programação assinala os vários dias temáticos relacionados com o ambiente, como o Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio), Dia Mundial da Migração dos Peixes (25 de maio), Dia Mundial da Energia (29 de maio), Dia Mundial da Bicicleta (3 de junho) e Dia Mundial do Ambiente (5 de junho).

Na área da biodiversidade, será feita a pintura temática de muros, entre 22 e 24 de maio, no Jardim de Infância da Castanheira do Vouga e nas Escolas Básicas de Macinhata do Vouga e Professor Artur Nunes Vidal (Fermentelos).

A eficiência energética motiva quatro workshops para escolas, um na EB Professor Artur Nunes Vidal (Fermentelos), no dia 23 de maio, e outro no Laboratório Vivo para a Descarbonização (LVpD) – Águeda Sm@rt City Lab, no dia 28 de maio. Dias 11 e 13 de junho, decorrerão na EB de Recardães. No dia 29 de maio, às 18h30, o workshop sobre eficiência energética é aberto a toda a comunidade, na sede do LVpD (Rua Luís de Camões, nº 44).

De 27 a 31 de maio, decorrerá a (Eco) Semana Cultural, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, com a plantação e manutenção do canteiro de ervas aromáticas, atividades no Parque da Boiça, entre outras iniciativas.

Ainda no âmbito do mês de Ambiente, decorrerá uma Feirinha Verde (em parceria com a EB Fernando Caldeira, no dia 29 de maio), a participação na Feira do Mundo Rural (de 30 de maio a 2 de junho, no Parque Nossa Senhora do Amparo, em Travassô) e uma Eco Caminhada, no dia 31 de maio, pela Eco-Escola Professor Artur Nunes Vidal.

De realçar o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, que será assinalado com uma manhã no Parque de Alta Vila com várias atividades, nomeadamente workshop “Brinquedos sustentáveis”, Hora do Conto e outras surpresas.

De 1 a 15 de junho, decorrerá, no Feridouro – Cabeço Santo, as Jornadas Voluntárias de Primavera.

A propósito do Dia Mundial da Bicicleta, a 3 de junho, será feito um passeio de cicloturismo e gincana de bicicletas, com a Eco-Escola Jardim de Infância da Giesteira.

Destaque ainda para a presença do Creativity Bus – Fundação La Caixa, que vai estar “estacionado” na Praça 1.º de Maio, sendo que das 9h30 às 17h, será para grupos escolares (sujeito a agendamento) e das 17h às 19h, de participação livre.

Para junho e a propósito do Dia Mundial do Ambiente, está agendado o Roteiro pela Sustentabilidade (dia 5, no Parque de Alta Vila); a II Caminhada pelo Ambiente, em parceria com a Eco-Escola EB Borralha (dia 5); a iniciativa “Conhece o teu rio” (dia 7, no Parque Fluvial da Redonda); uma caminhada (dia 9, no âmbito do projeto “Caminhar pela Natureza”), no Trilho das Levadas, em Valongo do Vouga.

Neste mês, decorrerá um wokshop sobre compostagem (dia 13, às 18h30, no LvpD), bem com uma oficina de jardinagem (dia 14, às 18 horas, na Estufa do Parque de Alta Vila) e um curso de iniciação à observação de aves do Cértima à Lagoa (dia 15, na Ponte do Repolão, Cértima).

De 5 a 18 de junho, no Café Concerto do Parque de Alta Vila, estará patente a exposição “Selos Postais – 55 anos a extinção e a perda da Biodiversidade”.

Veja o programa completo aqui.

Para mais informações e inscrições contactar a Divisão de Sustentabilidade, Turismo e Ação Climática da Câmara Municipal de Águeda.