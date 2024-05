Cartaz do AgitÁgueda revela Nininho Vaz Maia, David Fonseca e Van Zee

Os artistas agora revelados vêm juntar-se aos já anunciados Manu Chao e Miguel Araújo com Os Quatro e Meia. São esperadas mais de 250 mil pessoas no AgitÁgueda, de 6 a 28 de julho.

Há novas confirmações no cartaz do 17.º AgitÁgueda – Art Festival, que está de regresso de 6 a 28 de julho. Nininho Vaz Maia, que atua logo no primeiro dia do evento, a 6 de julho, David Fonseca com a convidada Cláudia Pascoal no dia 20 de julho e Van Zee no dia 12 de julho, são os novos nomes que integram o elenco artístico deste ano. Juntam-se, assim, aos artistas já anunciados: Manu Chao (16 de julho) e Miguel Araújo com os convidados especiais Os Quatro e Meia, a fechar esta 17.ª edição do AgitÁgueda, no dia 28 de julho.

Durante 23 dias, Águeda vai voltar a transformar-se e a surpreender e não é só com música. Para além de apresentar as ruas mais coloridas do país, Águeda volta a ser palco de um festival – vencedor do Prémio Nacional de Turismo – que é muito mais do que música. Neste evento, de entrada livre, há arte urbana, teatro de rua, desporto e atividades náuticas, gastronomia, artesanato, e muito mais, que tem colocado Águeda na rota mundial dos festivais, devido à sua irreverência e criatividade.

De facto, o AgitÁgueda – Art Festival é uma referência no contexto internacional, que tem conquistado vários prémios, atraindo cada vez mais turistas. Em 2024, são esperadas mais de 250 mil pessoas.

Os novos nomes do cartaz

Nininho Vaz Maia é o primeiro a pisar o palco do AgitÁgueda, no dia 6 de julho. É, desde 2019, um dos grandes fenómenos nacionais, depois de ter dado a conhecer “Raízes”, o seu álbum de estreia, consagrado como Disco de Platina. A mescla explosiva entre o Flamenco, o pop e a tradição cigana unem-se, num estilo muito próprio, no seu timbre contagiante.

Com vários êxitos a somarem muitos milhões de visualizações no YouTube – temas como “Quiero Bailar”, “Soy Gitano” ou “Saudade” – e concertos esgotados, de norte a sul do país, Nininho é um verdadeiro caso de sucesso que finalmente dá palco, em território luso, ao género musical declarado em 2010 “Património Cultural Imaterial da Humanidade” pela ONU.

No dia 20 de julho, atua David Fonseca com a convidada Cláudia Pascoal. David Fonseca é um dos mais carismáticos criadores nacionais e um dos melhores compositores e intérpretes da sua geração. A celebrar 25 anos de carreira, já lançou mais de dez álbuns a solo, e os seus concertos são memoráveis, pela forte componente performativa e pela mistura de vários elementos multimédia.

Neste espectáculo especial, para o qual convidou a cantora Cláudia Pascoal, vamos poder ouvir alguns dos seus maiores sucessos que habitam o nosso imaginário, como “Someone That Cannot Love”, “Kiss Me, Oh Kiss Me”, “Superstars”, entre outros.

Antes ainda, a 12 de julho, Van Zee impõe a sua música. Van Zee significa “do mar” em neerlandês. O mar está em todo o lado na música do artista de 21 anos, originário da ilha da Madeira, conhecido pela sua sonoridade inovadora e autêntica. A profundidade dos seus temas e as letras focadas nas suas experiências e reflexões têm conquistado milhares de fãs que já cantam, em uníssono, as suas canções.

“Do.mar”, o seu mais recente trabalho, viaja entre as fronteiras do hip hop e do R&B e levou-o aos tops das plataformas de streaming.