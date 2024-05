Dia da Criança cheio de atividades lúdicas e culturais

São várias as atividades para as crianças que quiserem celebrar o dia 1 de junho, que lhes é dedicado na Mealhada. O Parque da Cidade será o epicentro da festa, tendo diversas áreas de jogo, com propostas como insufláveis, camas elásticas e matraquilhos humanos, pinturas faciais e quadros de animação que interagem com os participantes.

Previstas estão também as demonstrações dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Pampilhosa, da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Mealhada, da CPCJ – Mealhada, do Luso Ténis Clube e da GNR, com intervenção cinotécnica e veículos.

Para as 14h está marcado o espetáculo “Turma da Fantasia”, um espetáculo mágico e divertido liderado por uma cantora incrível, um malabarista habilidoso e um mágico que faz truques impossíveis. A alegria continua quando as bolas de sabão gigantes surgem no palco, levando a plateia a um mundo de magia e diversão. E, para finalizar, todos dançam juntos uma animada coreografia numa celebração da fantasia e da amizade.

As atividades no Parque da Cidade terminam antes das 16h para quem queira assistir à peça “Commedia à la Carte Kids”, no Cineteatro Messias.

Com curadoria de César Mourão e Carlos M. Cunha, e encenação a cargo de Gustavo Miranda, três caras novas e completamente no feminino – Filipa Duarte, Joana Castro e Rita Cruz – virão atuar e divertir-se em palco com os mais pequenos. Improvisando em jogos de palavras e em interações diretas com as crianças, que são chamadas a palco para intervir. Serão acompanhadas de uma banda ao vivo – Mariana Rosa, Maria Campos e Ana Roque, que irão impor ritmo e muita música.

O dia termina com um convite para ir à Piscina Municipal da Mealhada, entre as 17h30 e as 19h30, sendo a lotação máxima de 100 pessoas.

“É um dia que oferecemos às crianças e às famílias, tirando partido de espaços magníficos que temos no município como o Parque da Cidade, o Cineteatro Messias e as Piscinas Municipais. A mensagem que procuramos transmitir é que se divirtam, que é bom ser criança e sê-lo no Município da Mealhada”, afirma António Jorge Franco, presidente da Câmara.