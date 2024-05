Feriado Municipal no Souto do Rio assinalado com várias atividades

Desperdício Zero e Economia Circular marcam celebrações do Feriado de Águeda, que vão juntar cultura e sabores do mundo.

O Feriado Municipal de Águeda vai ser assinalado nos próximos dias 19 e 20 de maio com várias atividades recreativas, culturais e desportivas que vão decorrer no Souto do Rio, sob o tema “Desperdício zero e economia circular”.

O espaço está a ser preparado para receber as diversas iniciativas e momentos e a ponte flutuante que liga as duas margens vai igualmente ser montada, reforçando a malha de trilhos do concelho.

Em parceria com a Street Food Tour, durante os dois dias do evento (das 12h às 22h, no domingo; e das 11h30 às 20h, na segunda-feira), estarão disponíveis 10 carrinhas de gastronomia oriunda de diversos países, onde poderão ser apreciados os vários sabores do mundo, bem como gastronomia regional portuguesa, a que se junta um bar e lounge. Inclui ainda um espaço para crianças, onde serão dinamizadas atividades para a infância, nomeadamente com insufláveis e suspensório musical, uma instalação feita com materiais reutilizáveis que, como o nome indica, emitem sons e exploram os sentidos.

A festa no Souto do Rio continuará no domingo, a partir das 15h, com atividades artísticas e recreativas. O primeiro espetáculo será de hip-hop e estará a cargo da ASSOARTES (dia 19, às 15h), a que se seguirão os concertos de “Full K e Convidados” (17h), “Caipirinha Society Band (18h30) e “DJ Julinho”, com música dos anos 80 (21h).

No âmbito do programa definido, destaque para os workshops “Desperdício Zero”, o primeiro a acontecer no domingo, dia 19, às 16h, sob o tema “Bouquet de Legumes”, e o segundo na segunda-feira, dia 20, às 16h30, dedicado a “Cascas de Banana à Napolitana”.

Para segunda-feira (9h), está agendada a tradicional romaria ao S. Geraldo, uma caminhada de 12 quilómetros, partindo do Parque do Souto do Rio até Bolfiar, dinamizada pelo Centro Municipal de Marcha e Corrida. Em termos desportivos, de realçar ainda a Descida do Rio Águeda, em canoagem, na segunda-feira, a partir das 10h30. Para participar nestas duas atividades desportivas, é necessário fazer inscrição, gratuita.

A personagem de animação de rua “Pimpinella” vai estar no espaço do Parque Souto do Rio a fazer as delícias de miúdos e graúdos, na segunda-feira, dia 20, entre as 14h e as 16h30.

No que se refere à música, na segunda-feira, está agendada a atuação da banda de ritmos cabo-verdianos “Mar e Samba” (14h30) e ainda de Cuba com “Los Cubanitos” (18h).

Refira-se que o Feriado Municipal do Concelho de Águeda comemora-se todos os anos na 1.ª segunda-feira depois da Festa Litúrgica do Pentecostes, ou seja, cinquenta dias depois da Páscoa.