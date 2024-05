Festa da Criança regressa ao Espaço Inovação nos dias 1 e 2 de junho

Certame decorre entre as 10h e as 20h com entradas grátis.

FOTO DE ARQUIVO

O Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, vai voltar a transformar-se num mega parque de diversões totalmente gratuito, nos dias 1 e 2 de junho, para mais uma edição da Festa da Criança.

As “portas” da edição de 2024 abrem às 10h de sábado, encerrando às 20h. No domingo, o certame apresenta o mesmo horário.

Com a participação de 32 associações concelhias, a que se acrescentam a Biblioteca Municipal, o Parque Desportivo Municipal e a Rede de Museus de Oliveira do Bairro, o programa conta com espetáculos musicais, que vão decorrer ao longo dos dois dias, e muitas atividades de cariz desportivo, lúdico e cultural.

O primeiro dia, sábado, às 16h30, contará ainda com o lançamento do livro infantil “O meu avô não sabe as estações do ano”, de Alexandra Brás.

O Espaço Inovação contará ainda com espaços para a prática de vários desportos, ateliês lúdicos e recreativos, a que se juntam em permanência insufláveis, carrosséis, incluindo uma roda gigante, jogos tradicionais, canoagem, torre de escalada, “Air Bungee” e ainda uma discoteca, salão de beleza para crianças e pinturas faciais, entre outras atrações.

O recinto vai contar com uma área de restauração com quatro restaurantes e 15 tasquinhas exploradas pelas associações locais, para quem quiser almoçar e jantar, a que se juntam os vendedores ambulantes de gelados, algodão doce, ”tripas”, pipocas e outras delícias tão apreciadas pelos mais novos.

A vereadora da Educação do Município de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas, reforça o aspeto da “gratuitidade na entrada e em todas as atividades e atrações, permitindo que todas as crianças possam ter uma experiência inesquecível, sem sobrecarregar os pais”.

“A Festa da Criança de Oliveira do Bairro”, ainda segundo a autarca, “é um dos mais diferenciadores eventos do concelho e da própria região, atraindo, ano após ano, famílias de várias partes do país, seja pela qualidade do programa, pela sua gratuitidade, ou ainda pelas condições do próprio espaço, que temos vindo a melhorar”.

Como novidade, a vereadora destaca ainda “o espaço solidário, onde se poderão entregar roupa, livros e brinquedos para crianças, que serão depois entregues a lojas sociais”. Outra novidade é o facto da celebração do Dia Mundial da Criança começar no dia 31 de maio, “com a passagem de um desfile animado, transportado num camião decorado a preceito, por todas as instituições e escolas com pré-escolar e 1.º ciclo do concelho”, referiu . “É uma forma de levarmos a festa às crianças, no seu ambiente escolar”, acrescentou.