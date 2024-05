Mundial de Motocross arranca já este sábado em Águeda

O Crossódromo Internacional de Águeda recebe, no próximo fim de semana, o Campeonato Mundial de Motocross. A prova está agendada para os dias 4 e 5 de maio. Nota ainda para a terceira jornada do Campeonato da Europa de 125 e 250cc, que decorrerá em simultâneo.

Águeda será palco de mais uma jornada do Mundial de Motocross. Esta é a 25.ª edição em Águeda e a 5.ª jornada do Campeonato Mundial deste ano. A organização, a cargo da ACTIB, em parceria com a Infront Moto Racing, entidade promotora, espera receber milhares de visitantes e tudo preparou nesse sentido.

Para além das corridas propriamente ditas, os fãs terão todo um conjunto de atividades preparadas. Dos bares à restauração, passando por stands e espaços de convívio com os pilotos, nada faltará. As condições atmosféricas poderão não ser as mais favoráveis, porém isso não será certamente problema para os mais aficionados.

Em prova estarão 220 pilotos de vários países e diferentes categorias a percorrer os 1500 metros de pista. O programa começa no sábado às 8h20 da manhã com os treinos livres em EMX125, grupo 1. Seguem-se os treinos das restantes categorias, até às 14h15. Às 14h40 e às 15h35 decorre da 1.ª manga em EMX125 e EMX250 respetivamente. O sábado termina com as corridas de qualificação para as categorias de MX2 e MXGP às 16h25 e 17h15.

O domingo inicia com a 2.ª manga EMX125 às 9h25. Seguem-se os aquecimentos das categorias MX2 e MXGP, às 10h25 e 10h45 respetivamente. As categorias de EMX250 e MX2 entram em pista às 11h10 e às 13h05. A finalizar o dia estarão o MX2 e o MXGP com as segundas mangas, às 16h e 17h.

Jorge Prado procura meter a quinta

Jorge Prado é o atual Campeão do Mundo e líder do MXGP. O espanhol chega a Águeda embalado, depois de ter vencido os últimos quatro Grandes Prémios que antecederam o MXGP no Crossódromo Internacional de Águeda.

Jorge Prado é o atual líder do Campeonato Mundial com 219 pontos. O espanhol, natural de Luga, venceu 6 dos oito Grandes Prémios realizados até ao momento. O facto de Jorge Prado já ter vencido em Águeda faz do piloto da GasGas um dos principais favoritos à conquista da vitória na classe rainha.

Apesar destes fatores Tim Gajser, da Honda, e Romain Febvre, da Kawasaki, tudo farão para contrair o favoritismo do espanhol. Tim ocupa a 2.ª posição no Mundial, com menos 24 pontos, e Febvre a 3ª posição com 174 pontos.

Águeda recebe a 25ª edição, sem garantias de receber a do próximo ano

O contrato entre a InFront Motor Racing, entidade promotora, e a ACTIB, Clube Organizador, termina este ano. No horizonte estará uma nova ronda negocial para o próximo triénio, 2025-2027). Neste sentido, a continuidade do Grande Prémio de Portugal é incerto, como já foi assumido a JB por Tiago Silva, presidente da ACTIB.

A edição deste ano será certamente decisiva para organizações futuras. Os custos inerentes a uma organização deste nível são elevados e a receita gerada com o público na presente edição poderá decidir ou não a continuidade no próximo triénio.

Águeda acolhe a Caravana Mundial desde 1985. Desde então recebeu inúmeras provas internacionais com regularidade. Se é certo que o Motocross é um evento natural, também é certo que as exigências do caderno de encargos para a organização também têm subido com regularidade.

Luís Outeiro, em MXGP, e Afonso Gomes, em MX2, também estarão presentes

Portugal estará em destaque com a participação de Luís Outeiro e Afonso Gomes. Para além de Luís e Afonso, estarão ainda em prova mais uma dezena de pilotos lusos.

Luís Outeiro, que compete na classe MXGP, está de regresso, após a participação em 2023. O piloto luso chega a Águeda como líder do Campeonato Nacional de MX1. Foi ainda Campeão MX1/Elite em 2022. Luís Outeiro espera certamente alcançar posições mais pontuáveis, de modo a esquecer a lesão na clavícula sofrida na mesma pista, no ano transato.

Afonso Gomes optou por alinhar em MX2, seguindo o trajeto de evolução na modalidade. O piloto natural de Coimbra, que participou no Europeu EMX250 no ano passado, traz consigo “a experiência de representar Portugal em MX2 na última edição do Motocross das Nações”.

Para além de Luís Outeiro e Afonso Gomes, estarão a competir em Águeda mais uma dezena de pilotos lusos.

Na categoria EMX250 irão competir cinco pilotos lusos. Sandro, Martim Espinho, Pedro Rino, Alex Almeida e Afonso Simões estarão em prova. Na classe EMX125, reservada a pilotos entre os 7 e o 13 anos de idade, irão competir Tomás Santos, Rodrigo Barros, Bernardo Pinto, Filipe Saúde, Miguel Caridade, Gonçalo Cardoso e Vasco Salgado.

Tiago Estima