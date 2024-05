Trail Trilhos Luso Bussaco conta, domingo, com 1300 participantes

Foto: Ricardo Santos e Joaquim Martins

O Trail Trilhos Luso Bussaco realiza-se no próximo domingo, dia 5 de maio, e tem partida no Centro de Estágios do Luso rumo à Mata Nacional do Bussaco, nomeadamente aos locais emblemáticos, como a Fonte Fria, e alarga, depois, à Serra, por percursos “de uma beleza extraordinária”, refere Joaquim Martins, organizador da prova.

“Não é só a Mata Nacional do Bussaco, toda a serra tem locais magníficos e esse é um dos atrativos desta prova. Depois do início comum, os trajetos separam-se consoante as distâncias por toda a serra, entrando, no percurso mais longo, 15km nos concelhos de Penacova e Mortágua, e 6km, no percurso mais curto”, explica.

O Trail divide-se em cinco provas: 10km de caminhada, 10km no Mini Trail Jovens, 18km no Trail Sprint, 30km do Trail e existe ainda o Kids Trail, com três provas para crianças até aos 11 anos. A prova faz parte dos circuitos nacionais nas vertentes Jovem, Sprint e Trail.

Os participantes, refere, “vêm do Norte ao Algarve” e repetem a presença ano após ano. “Conseguimos aliar a vertente desportiva a um cenário magnífico e é por isso que esta prova é única”, sublinha Joaquim Martins.

Ricardo Santos, vereador da Câmara da Mealhada com o pelouro do Desporto, sublinha a importância que esta prova tem para o Município. “Só posso enaltecer esta organização, porque estamos a falar de uma prova que junta 1300 pessoas oriundas de todo o país, que tem crescido em dimensão, e que enaltece e dá a conhecer uma das maiores riquezas da nossa região: a Mata Nacional do Bussaco”, afirma o autarca.