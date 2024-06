Encontro de motas e ciclomotores antigos volta às ruas de Oliveira do Bairro

Quinze anos depois, Vítor Ferreira volta a realizar o evento pelas ruas do concelho de Oliveira do Bairro. No desfile estarão “relíquias” desde os anos 10 do século XX.

Depois de um mês de maio intenso, com a organização do Desfile Histórico de Bicicletas Antigas, na Mamarrosa, e a participação na Automobilia, em Aveiro (o mais antigo e maior evento em Portugal dedicado ao tema do colecionismo dos transportes antigos), o grupo Relíquias da Bairrada volta às ruas do concelho de Oliveira do Bairro no próximo domingo, dia 16 de junho, para o regresso de um evento que deixou de se realizar há 15 anos.

A pedido de outros colecionadores, Vítor Ferreira decidiu voltar a realizar o Encontro de Motas, Vespas e Ciclomotores antigos, onde estarão presentes, por exemplo, motas desde os anos 10 do séc. XX. “Teremos também ciclomotores e velocípedes com motor auxiliar; poderá estender-se para a indústria nacional, até aos anos 80, mas com modelos que fizeram furor na altura, como a Famel XF17”, pormenoriza o fundador do grupo Relíquias da Bairrada e mentor deste evento, que irá realizar-se, mais uma vez, em parceria com o Rancho S. Simão da Mamarrosa, “sempre disponível para colaborar connosco” e para quem reverte a receita da iniciativa.

No desfile de domingo, que percorrerá toda a União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa (que apoia o evento), estarão presentes outros modelos icónicos, como a bicicleta com motor auxiliar Cucciulo; a mítica bicicleta que rola sozinha, Salex; ou até uma Harley Davidson de 1928.

Fortes motivos para assistir a este desfile que, como afirma Vítor Ferreira, será “mais um museu a rolar pelas ruas de Oliveira do Bairro”. A concentração dos cerca de 50 participantes está marcada a partir das 8h30, no Largo Prof. Rosinda de Oliveira. Segue-se o pequeno-almoço, na sede do Rancho S. Simão. Às 10h30, o desfile sai da Mamarrosa rumo a Bustos, onde está prevista uma visita ao museu automóvel Fernando Luzio. O percurso segue depois para a Palhaça, Águas Boas, Oiã, Oliveira do Bairro Norte, Oliveira do Bairro Centro, Vila Verde, Troviscal e Mamarrosa, terminando no parque da piscina, onde será servido o almoço, pelo Rancho.

Esta será a sétima edição deste Encontro de Motas, Vespas e Ciclomotores antigos. A primeira realizou-se em 2004, no mesmo ano de fundação do grupo Relíquias da Bairrada, tendo-se realizado de forma consecutiva até 2009. “Vamos voltar a fazer história e a ter verdadeiras peças de museu na vila da Mamarrosa”, reforça Vítor Ferreira.