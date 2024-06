Ivandro, Mizzy Miles e Hybrid Theory confirmados no cartaz do AgitÁgueda

Na foto: Hybrid Theory

Há novas confirmações no cartaz do AgitÁgueda – Art Festival, festival que vai decorrer de 6 a 28 de julho, na Praça 1.º de Maio, em Águeda.

Mizzy Miles, no dia 12 de julho, Hybrid Theory, no dia 13, e Ivandro, que atua a 27, são os novos nomes que integram o elenco artístico deste ano, juntando-se aos já anunciados Nininho Vaz Maia (dia 6), Van Zee (dia 12), Manu Chao (dia 16), David Fonseca com convidada Cláudia Pascoal (dia 20) e Miguel Araújo com os convidados especiais Os Quatro e Meia (dia 28).

O AgitÁgueda é um evento de entrada livre, com arte urbana, teatro de rua, desporto e atividades náuticas, gastronomia, artesanato e outras atividades, que tem colocado Águeda na rota mundial dos festivais, devido à irreverência e criatividade.

O AgitÁgueda – Art Festival é uma referência no contexto internacional. As ruas apresentam-se cobertas por guarda-chuvas coloridos, atraindo cada vez mais turistas.

Ivandro, Mizzy Miles e Hybrid Theory

Cantor, compositor e produtor, Ivandro é um artista muito completo. Com apenas 27 anos, tem singles com mais de 20 milhões de visualizações e já pisou alguns dos maiores palcos do país. Participou no “Ídolos” em 2015 e no Festival da Canção em 2023. Foi o artista nacional mais ouvido no Spotify, venceu prémios como “Melhor Artista Masculino” e “Vodafone Canção do Ano” e atingiu a tripla platina com o tema “Chakras”, que foi eleita a música mais ouvida do Verão 2023. Este ano, lançou o seu aguardado álbum de estreia, “Trovador”, que irá apresentar no AgitÁgueda e que inclui êxitos como “Barco” (com Bispo), “Chamadas” (com Van Zee) e “Noite” (com Vitor Kley).

Já Mizzy Miles é um dos grandes nomes da música e produção nacional atual, dentro do universo do hip-hop e música urbana, somando, em poucos anos de atividade, 7 temas de platina e 7 de ouro. Em 2020, começa a apresentar-se em plano de destaque, expondo as primeiras músicas em nome próprio e rodeando-se das principais figuras do movimento urbano em Portugal. Desde aí, tem colaborado com 9 Miller, Benji Price, Carla Prata, Lhast, Deejay Telio, Gson, entre outros. Com uma presença fortíssima em palco, tem atuado perante plateias lotadas nos maiores festivais e eventos académicos.

A 13 de julho, atuam os Hybrid Theory, um grupo português de tributo à banda norte-americana Linkin Park. Desde 2018, têm esgotado concertos um pouco por todo o mundo, deste a Nova Zelândia, Austrália, Índia, Brasil, Reino Unido, Alemanha, Polónia, Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, incluindo a maior sala de espetáculos em Portugal, a Altice Arena. Com um espectáculo único de uma qualidade soberba, os Hybrid Theory são atualmente a maior banda de tributo do mundo aos Linkin Park.