Mais de 600 marchantes nos Santos Populares de Oliveira do Bairro

Várias associações do concelho de Oliveira do Bairro juntaram-se para marchar e festejar os santos populares, a 21 de junho, no Estádio Municipal de Oliveira do Bairro.

As bancadas do Estádio Municipal de Oliveira do Bairro encheram-se no passado sábado, 21 de junho, para assistir ao desfile e apresentação de 13 marchas de associações do concelho, infantis, mistas e adultas, num total de mais de 600 marchantes e que culminou com um espetáculo de fogo de artifício.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, agradeceu a todas as associações participantes, “pelo maravilhoso espetáculo de criatividade e alegria que trouxeram ao relvado do estádio municipal”, sendo esta uma atividade que “aviva o espírito bairrista e preserva tradições que queremos que continuem com os nossos filhos e netos, e por isso a nossa participação numa das marchas”.

A iniciativa contou ainda com um Arraial Popular, com música ao vivo, e sete tasquinhas exploradas por associações, com os habituais petiscos típicos da época, como as sardinhas assadas, bifanas e caldo-verde.

As marchas infantis presentes vieram da Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, ADREP e Centro Ambiente Para Todos.

Santa Casa de Oliveira do Bairro ADREP Centro Ambiente Para Todos

A Casa do Povo da Mamarrosa, Solsil, AMALIFECA, ABC Bustos e Obra Frei Gil apresentaram-se com marchas mistas.

Casa do Povo da Mamarrosa Solsil AMALIFECA

ABC Bustos Obra Frei Gil

A ADREP, Universidade Sénior de Oliveira do Bairro, Casa do Povo da Mamarrosa e a Associação dos Trabalhadores do Município de Oliveira do Bairro apresentaram-se com elenco adulto.

ADREP Universidade Sénior de Oliveira do Bairro

Casa do Povo da Mamarrosa Associação dos Trabalhadores do Município

A vereadora da Cultura, Lília Ana Águas, classificou a iniciativa como “mais um enorme sucesso e uma noite inesquecível, tanto para os que participaram, como para o público presente”. A autarca relembrou que, “a cada edição, temos mais tasquinhas, mais marchas e mais marchantes, o que prova o desejo das nossas associações em participar neste evento”.