Marchas celebram Santos Populares em Oliveira do Bairro

Em exibição vão estar 13 marchas de associações do concelho de Oliveira do Bairro, com mais de meio milhar de marchantes.

O Estádio Municipal de Oliveira do Bairro vai receber, no próximo dia 22 de junho, os festejos dos Santos Populares, com um arraial popular, música ao vivo, sete tasquinhas de “comes e bebes” e o tradicional desfile de marchas populares.

Pelo relvado do recinto vão passar 13 marchas de associações do concelho de Oliveira do Bairro, com mais de meio milhar de marchantes. Do programa consta ainda um espetáculo de fogo de artifício, a realizar-se após a apresentação de todas as marchas.

Lília Ana Águas, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, destaca que a iniciativa “só é possível com a participação do tecido associativo do concelho e dos colaboradores da autarquia, num total de cerca de 900 pessoas, que são a alma desta festa”.

“Em comparação com o ano passado”, acrescentou a autarca, “vamos ter mais tasquinhas, mais marchas e mais marchantes, que nos vão oferecer, como tem sido habitual, um espetáculo cheio de cor e alegria, que tem atraído, ano após ano, milhares de pessoas”.

Relativamente aos objetivos da iniciativa, Lília Ana Águas refere que se mantêm e que passam por “promover a criatividade das nossas associações, que aqui também podem encontrar uma oportunidade de angariação de receitas, bem como proporcionar momentos de convívio e de alegria aos nossos munícipes, recuperando a tradição do arraial popular, num espaço decorado a preceito, e contribuindo para a coesão social do nosso Concelho”.

As marchas participantes são: ADREP (adulta + infantil), AMALIFECA (adulta), ATMOB (adulta), UNISOB (adulta), Casa do Povo da Mamarrosa (adulta + mista), Centro Ambiente Para Todos (duas infantis), Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro (infantil), SOLSIL (mista), Obra Frei Gil (mista), ABC Bustos (mista).

O programa dos Santos Populares de Oliveira do Bairro tem início às 18h, no Estádio Municipal, com um arraial popular, que inclui petiscos e música ao vivo.

Às 19h30, as marchas participantes saem do Campo de São Sebastião e desfilam até ao Estádio Municipal, estando marcada para as 20h a sua apresentação no relvado.

Às 23h, e após o desfile de todas as marchas no Estádio Municipal, o céu vai iluminar-se com um espetáculo de fogo de artifício, continuando depois a música ao vivo com o arraial popular, numa festa que vai entrar, como é habitual, pela noite dentro.