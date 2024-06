Meajazz & Blues com edição de “luxo” no Luso

A sétima edição do evento realiza-se esta sexta-feira e sábado, no Parque do Lago do Luso.

Esta sexta-feira e sábado, 28 e 29 de junho, realiza-se no Parque do Lago do Luso a sétima edição do Meajazz & Blues. Conta com atuações de Sons do Mondego, Azar Azar, Budda Power Blues, Martin Harley e Maria João e Carlos Bica Quarteto e as entradas são gratuitas.

Pelas palavras do curador, Pedro Galhoz, a edição caracteriza-se “por um cartaz de luxo”. “Partindo da raiz do Jazz e do Blues, apresentamos aqui nomes de grande qualidade reconhecimento, que, certamente, surpreenderão um público mais habituado ao estilo, mas também aqueles que não são tão conhecedores deste estilo musical. Temos grupos que seguem uma linha mais tradicional e outros que vão mais para a inovação, grupos emergentes e outros consagrados e internacionais”, explica.

Na sexta-feira (28 de junho), sobe ao palco, às 21h30, Azar Azar, de nome artístico de Sérgio Alves, que promete trazer ao palco todo o seu trajeto musical do Hip Hop ao House, do Techno ao Broken Beat, e ainda, às 23 horas, os Budda Power Blues, uma banda de blues nacional, como o nome indica, que acaba de completar 20 anos de carreira.

No sábado (29 de junho), os Sons do Mondego animam as ruas da vila termal com música, durante a tarde, das 16 horas às 18h30. À noite, atuam Martin Harley, às 21h30, e Maria João & Carlos Bica Quartet, às 23 horas.

Martin Harley é várias vezes nomeado no Reino Unido nas categorias de melhor artista acústico, melhor guitarrista e melhor performance de blues acústico. Regressa uma vez mais a Portugal para mostrar no MeaJazz & Blues a razão pela qual é considerado um dos melhores do mundo no estilo Slide Guitar.

Dois dos nomes fundamentais do jazz em Portugal, Maria João e Carlos Bica, trazem ao evento o concerto que testemunha a amizade e a cumplicidade musical que os une e que teve o seu início na década de 1980. Acompanhados por João Farinha (piano e teclados) e Gonçalo Neto (guitarra), promete-se um concerto cheio de emoções.

Maria João e Carlos Bica Martin Harley

Para António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, esta sétima edição tem tudo para ser de “excelência”. “Quer pelo cartaz, quer pelo local idílico do Lago do Luso, estamos certos de que o Meajazz atrairá muitos residentes, mas também muitas pessoas de vários pontos do país que já reconhecem a Mealhada como um destino cultural”, afirma o autarca.

O Meajazz & Blues está inserido num projeto de diversidade e enriquecimento cultural do Município, quer para residentes, quer para os muitos turistas que passem pela vila termal do Luso para alguns dias de descanso.