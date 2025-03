Mealhada desafiada a construir um Município inspirador, inovador e inclusivo

A apresentação do conjunto escultórico de Robert Panda, na passada segunda-feira, marca o arranque do “Mealhada INspira – Inovação, Inteligência, Inclusão”, um projeto agregador de várias dinâmicas nas áreas cultural, social, turística, económica, ambiental, desportiva, de saúde e de participação cívica, cuja ideia central é o Município como fonte de inspiração para residentes e para visitantes.

De 31 de março a 7 de abril, são várias as iniciativas a decorrer, no Município da Mealhada, no âmbito deste conceito.

Quanto às figuras escultóricas, são três, únicas e originais, da autoria do artista Robert Panda, que agora marcam o espaço público da Urbanização O Choupal. As obras de arte têm como tema o leitão e retratam as temáticas “onde está o leitão?”, “atrasado para o leitão” e “alguém lhe leve um leitão”. As esculturas têm três metros de altura, são construídas em fibra de vidro, textura em resina, estrutura em ferro e pintura com acabamento mate.

Uma semana de eventos

O “Mealhada INspira” terá a sua apresentação pública no dia 31 de março, na palestra “Sustentabilidade com identidade: o território como fonte de inspiração”.

No mesmo dia, tem início o FLIM – Festival Literário da Mealhada, que decorre de 31 de março a 6 de abril, na tenda montada junto ao Jardim Municipal, onde vão decorrer exposições, apresentação de livros, a feira do livro, teatros, oficinas, cinema e até espetáculos de música. Destaque ainda para o Jantar Literário alusivo à obra Camiliana, a assinalar os 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

Ao FLIM, segue-se, dia 5 de abril, no Cineteatro Messias, a 14.ª edição do Encontro com a Educação, subordinado ao tema “Inteligência Artificial: A Nova Era da Educação”. Neste mesmo dia, na área da Juventude Zona 231 serão realizadas duas iniciativas: a arena Advocacia e Ativismo Jovem, no âmbito do Projeto Change Makers Erasmus+, e o Podcast Talentos 231, que conta com a participação de jovens artistas emergentes.

A noite do dia 5 de abril será dedicada ao Festival da Atividade Física, um espetáculo que decorre no Pavilhão Municipal do Luso.

O talento está no centro do “School Talents”, promovido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada (Cineteatro, 6 de abril).

Ainda no âmbito desta semana, nos dias 6 e 7 de abril, o Município da Mealhada assinala o Dia Nacional do Moinhos.

Uma das novidades desta primeira edição do Mealhada INspira é a primeira Feira da Saúde, que inclui atividades de saúde e bem-estar, num programa aberto a toda a população.

O Mealhada INspira começa com esta semana intensa de atividades, mas prolongar-se-á durante todo o ano com diversas iniciativas que procuram inspirar a comunidade a ser participante na vida do Município.