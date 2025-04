Dia Nacional dos Moinhos celebrado com diversas atividades na Mealhada

O Município da Mealhada celebra o Dia Nacional do Moinhos, dias 6 e 7 de abril, com atividades para todas as idades, junto a moinhos de água existente no concelho, Lograssol, Santa Cristina e Ferraria, e também no Luso. Oficinas, histórias, exposições, mercadinho, cozedura do pão e a habitual caminhada, nesta edição, por montes e vales de Santa Cristina.

O Dia Nacional dos Moinhos, que se assinala a 7 de abril, será celebrado, no município da Mealhada, domingo e segunda-feira, em vários locais. No Parque do Lograssol, em Santa Cristina e na Ferraria desenrolam-se atividades como oficinas, contar de histórias, jogos e tradições ligadas ao moinho e à cozedura do pão em forno tradicional.

A tradicional caminhada, que habitualmente junta mais de uma centena de pessoas, levará os participantes por montes e vales de Santa Cristina, no domingo de manhã, à descoberta da fauna e flora locais. O mercadinho de artesanato volta a animar o Parque do Lograssol e o certame de sopas mantém-se em Santa Cristina.

A autarquia da Mealhada associa-se a esta iniciativa da Etnoideia, que conta com o apoio da TIMS, Sociedade Internacional de Molinologia, que visa chamar a atenção dos Portugueses para o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, por forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas e amigos dos moinhos.

Programa

Dia 6 abril

Parque dos Moinhos do Lograssol

10h>17h | Moinho aberto e Exposição Etnográfica “Ciclo do pão”

Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada em forno a lenha (EPVL)

Mercadinho dos Moinhos (Artesanato, Produtos Biológicos, Doçaria, etc.)

Tasquinha da ARCAP (sandes de leitão, bifanas e caldo verde)

15h | Moinhos, Memórias e Melodias: Uma Viagem Etnográfica (GEDEPA)

Moinho de Sta. Cristina

9h30 | Caminhada “Por Montes e Vales de Sta. Cristina”

Ponto de encontro: Fonte de Santa Cristina

10h>17h | Moinho aberto com moagem de milho

Venda de pão, malassadas e compotas (Com. zeladora da Capela de St. Cristina)

12h | Certame de sopas e sandes de pernil (Grupo Cénico St. Cristina)

15h30 | À descoberta das Plantas Silvestres l Caminhada Interpretativa

Ferraria

10h | Visita ao moinho da Palaia

10h30 | História e histórias do moinho – por D. Maria da Palaia

12h | Tiragem do pão tradicional da Ferraria do forno a lenha pela padeira Maria Balbina

12h30 | Almoço – CSC da Ferraria (Pá de porco no forno à padeira com batata a murro)

15h | Jogos tradicionais

Dia 7 de abril

Dia dos Moinhos e Dia Mundial da Saúde l Parque dos Moinhos do Lograssol

10h>17h | Moinho aberto e Exposição Etnográfica “Ciclo do pão”

Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada em forno a lenha (EPVL)

Atividades dirigidas às IPSS: Da semente ao grão e da farinha ao pão; Aprende a escolher bem os cereais!; Jogo “Da espiga para a barriga”; Há história no moinho; Moinhos de vento criativos – Oficina criativa (EPVL)