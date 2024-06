Obras na Secundária de Oliveira do Bairro avançam ainda este ano

Está assegurado um financiamento de cerca de 5 milhões de euros, o que permite avançar com a abertura do concurso público, atesta a autarquia oliveirense.

As obras de reabilitação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro (ESOB) vão avançar ainda este ano. A garantia foi dada pelo presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, depois de assinar, no dia 21 de junho, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), em Coimbra, o contrato de financiamento para a reabilitação daquele estabelecimento de ensino, no valor de 5.394.992,70 euros.

Este apoio vem na sequência de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Já temos os projetos todos concluídos e, com o financiamento que conseguimos assegurar, vamos avançar já com a abertura do concurso público, de forma a que os trabalhos se possam iniciar ainda este ano”, avançou o autarca.

A cerimónia em Coimbra, onde foram assinados 23 contratos de municípios da região, entre os quais mais dois da Bairrada (requalificação da EB n.º 2 da Mealhada, no valor de 4.004.769,07 euros; e requalificação da Escola Básica de Vilarinho do Bairro, Anadia, no valor de 1.579.287,69 euros), contou com a presença do ministro-adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Intervenção

A intervenção na ESOB visa a reabilitação genérica dos dois edifícios escolares e a reconstrução do edifício de ligação entre ambos, permitindo dotar o complexo de melhores condições de acessibilidade, eliminando rampas acentuadas e escadas interiores. No espaço a reabilitar, será executada uma sala específica para Educação Inclusiva, dando assim resposta aos jovens com multideficiência.

A intervenção contempla igualmente a reformulação do edifício da portaria e a construção de acessos cobertos ao edifício escolar.

No espaço exterior, para além da reconstrução total do campo de jogos, que irá permitir a prática de mais modalidades desportivas (entre elas o atletismo), será demolido o atual edifício dos balneários e construído um de raiz, com capacidade para albergar mais do que uma turma em simultâneo, com balneários individualizados para professores, assim como zonas para arrecadação de material desportivo.

Ao nível da envolvente exterior, será feita a reabilitação dos pavimentos existentes e a criação de algumas zonas de lazer, com implementação de espaços verdes e mobiliário urbano.

A ESOB, um dos 11 estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, foi construído na década de 60 do século passado e conta atualmente com cerca de 500 alunos, do ensino secundário e profissional, e um quadro de pessoal docente e não docente que supera a meia centena de pessoas.

Esta escola secundária, anteriormente denominada Colégio do Infante, sofreu várias alterações ao longo dos últimos 60 anos, no sentido de dar resposta às diferentes e constantes necessidades educativas, carecendo, ainda assim, de intervenções que resolvam as várias patologias e desgaste natural, que se vão agravando com o passar do tempo, e que coloquem os edifícios e equipamentos em conformidade com os atuais requisitos legislativos, nomeadamente ao nível do conforto ambiental, eficiência energética e acessibilidade.