Olhos de Fervença com grande concentração de boias na “Curtição do Tremoço”

O certame, que decorre a 5, 12, 19 e 26 de julho, conta com vários espetáculos, sem esquecer as tradições da região.

A Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, na freguesia de Cadima, no concelho de Cantanhede, volta a receber o evento cultural “Curtição do Tremoço”, após estreia no ano anterior, com “Matinés Sunset”, durante todas as sextas-feiras do mês de Julho, a partir das 16h30, com entrada livre.

O certame inicia-se já esta sexta-feira, 5 de julho, com a grande concentração de boias de água trazidas pelo público presente, em especial crianças e jovens, sendo que a matiné terá Johnny Gil e Space Jumper a ditar os sons da dança dentro e fora de água, com direito a discos pedidos e dedicatórias, terminando com a transmissão do jogo Portugal-França do Europeu de futebol e o “after-sunset” no Bar Olhos. Estarão presentes ainda apresentações das Tremoceiras de Cadima, “7 badaladas da Vespas Paperinos”, esplanadas junto à água e com vista panorâmica, sensibilização ambiental, transmissão de vídeos ao vivo pela Internet, entre outras surpresas.

A programação de 5, 12, 19 e 26 de Julho conta com vários espetáculos, sem esquecer as tradições da região, mais propriamente a conservação, valorização e (re)interpretação do seu património material e imaterial. É ainda referido pela organização que “a filosofia base desta abordagem cultural, social e ambiental continua a ser a de criar pontes entre tradição e inovação, bem patente no duplo significado do título do projeto, havendo ainda todo um caminho aliciante a percorrer de rentabilização de recursos locais e regionais”.

Segundo a organização, “pretende-se enraizar hábitos na agenda, envolver públicos e usufruir dos espetáculos com uma valorização ambiental da área envolvente, tendo em conta que o espelho de água, as zonas de areia, as esplanadas nos terraços, as bancadas relvadas em socalco dão a este espaço uma funcionalidade de anfiteatro natural que nos apaixona”.

A organização envolve várias associações da freguesia de Cadima em parceria, tais como Lúcia Lima Associação Cultural, Bar Olhos, Quadimu – Grupo de Teatro da União Recreativa de Cadima, Grupo de Teatro da ACDC (Casal Cadima), Grupo de Teatro “As Fontes do Zambujal”, Vespa Clube Paperinos, União Recreativa da Taboeira, que contam com o apoio da Junta de Freguesia de Cadima e do Município de Cantanhede.

Segundo a organização, “o objetivo primordial passa por, ao logo de todo o mês de Julho, contribuir significativamente para a promoção do conhecimento, turismo e prestígio mediático deste espaço a nível local, regional e nacional, proporcionando experiências culturalmente construtivas, artisticamente diferenciadoras e socialmente marcantes aos visitantes”.