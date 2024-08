Beatriz Azevedo corre hoje os 1.500 metros no Campeonato do Mundo no Perú

A prova está marcada para as 22h45 desta quarta-feira, no Estadio Atlético de la Videna.

A atleta do Sporting CP, Beatriz Azevedo, natural de Oiã, corre esta noite os 1.500 metros no Campeonato do Mundo Sub-20 de Atletismo, que se realiza em Lima, capital do Perú. A prova está marcada para as 22h45 desta quarta-feira, no Estadio Atlético de la Videna.

Beatriz Azevedo, atleta do Sporting CP, mas a treinar em Oliveira do Bairro, no CAOB, com o treinador Renato Duarte, integrou a convocatória dos 13 atletas a participar nesta importante competição mundial.

Convocada para este campeonato e a representar o nosso país está também a atleta Stela Fernandes, da GS (Gira Sol, Cantanhede). Vai correr na modalidade de 3000 metros obstáculos. Stela Fernandes é treinada por Silvério Fernandes.

O Campeonato do Mundo Sub-20 de Atletismo realiza-se de 27 a 31 de agosto. Mais de 1700 atletas de 134 países estão em ação no Estádio Atlético de la Videna, em Lima.