Feira do Mel e do Pão anima Luso de 15 e 18 de agosto

A Feira do Mel e do Pão que, este ano, se realiza de 15 a 18 de agosto, traz uma vida diferente à Alameda do Casino, com a animação cultural e as banquinhas de produtores de mel e de padarias locais que, entre provas e informações, tentarão dar a conhecer as especificidades destes dois produtos endógenos.

Na Alameda do Casino estarão mais de uma dezena de produtores de mel, oriundos dos concelhos da Mealhada, de Anadia, de Águeda e de Coimbra, aos quais se juntam meia dúzia de padeiros, com o pão mais tradicional, e ainda outros produtos regionais como os vinhos ou doces.

O mel predominante é o multifloral, com uma forte influência do eucalipto, que cobre a área geográfica da Associação dos Apicultores do Litoral Centro, que vai de Ovar a Coimbra e de Santa Comba Dão a Mira. Os produtores trazem o tão apreciado mel para prova dos visitantes, mas também uma enorme panóplia de subprodutos, do própolis à cera e geleia e aos utensílios e colmeias que servem para explicar a produção deste produto natural.

A Feira do Mel e do Pão, que vai já na 24.ª edição, remonta a 1983, quando um grupo de produtores locais de pão e mel decidiu organizar um evento para promover os seus produtos. De lá para cá, a organização passou para a Associação de Apicultores da Beira Litoral, que conta 230 associados e cerca de 16 mil colmeias, em parceria com o Município da Mealhada e a Junta de Freguesia do Luso.

No que se refere ao pão, procura-se preservar e incentivar a produção tradicional, com farinhas e fermentos tradicionais e com recurso ao forno a lenha, que são característicos das padarias do concelho, estando também prevista a mostra do Pão da Mealhada, ícone que integra a marca “As 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão”.

Ao mel e ao pão, que são o motivo principal da feira, junta-se um vasto programa cultural, de acesso gratuito, com muita música, iniciativas para crianças e ações de atividade física, como, de resto, acontece em todo a programa de verão no Luso, que iniciou em julho e termina no final de setembro.

“A Feira do Mel e do Pão celebra dois produtos tradicionais que importa valorizar e preservar. É um dos pontos altos deste verão, no Luso, mas também no concelho da Mealhada e um marco para os muitos visitantes que aqui se dirigem na procura de produtos de elevada qualidade”, explica Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Programa de animação vai até final de setembro

O programa de animação da vila termal, que começou em julho e inclui a Feira do mel e do Pão, estende-se até setembro com roteiros turísticos, circuitos artísticos de micro espetáculos, teatro de rua, teatro para crianças, uma sunset party para famílias, iniciativas de poesia, o Dia da Tranquilidade, a Feira das Letras, a Feira da Guerra Peninsular e as comemorações dos 214 anos da batalha do Bussaco.

“Este é um programa cultural com diversas características: procura ser atrativo e complementar a oferta termal, procura ser abrangente e diversificado, da música aos espetáculos e às atividades de natureza, procura dar resposta aos visitantes, mas envolvendo a comunidade local, com participação nos espetáculos e com a mostra de artes e produtos locais”, sublinha Filomena Pinheiro.

Programa Animação de Verão

Do dia 15 a 18 de agosto l 10h> 00h30 l Alameda do Casino l Feira do Mel e do Pão

Dia 15: 15h l Amigos da Ramboia l animação de rua; 21h30 l Palco Alameda l A história de uma abelha Cinema

Dia 16: 10h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco l Ir a banhos com Literatura l Visita-guiada; 20h30 e 23h30 l Palco Fonte l Francisco Saldanha – música; 21h30 l Palco Alameda l Los Cubariachis – música

Dia 17: 20h30 e 23h30 l Palco Fonte l Synapse – música; 21h30 l Palco Alameda l Edna – SER – fado

Dia 18: 16h l Palco Alameda l Rancho Infantil das Serras de Ansião

Dia 23: 21h l Lago do Luso l Luso by night Butterflies – Atividade de Observação; 22h l Marcelo dos Reis “Flora” – concerto de jazz

Dia 24: 9h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artesanato Urbano; 10h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco l Luso de Emídio Navarro – Visita-guiada; 21h30 l Luso l Percurso Histórico – Passeio Teatral

Dia 25: 10h às 18h l Alameda do Casino l Feira de Artes e Sabores; 16h l Palco Alameda l Batuque – samba

Dia 30: 10h30 l Posto de Turismo de Luso-Bussaco l 100 anos de Turismo de Luso-Bussaco – Visita-guiada

Dia 31: 16h às 00h30 l Parque do Lago l Sunset – Música + Animação Infantil

Setembro

Dia 1: 10h às 18h l Alameda do Casino l Feira das Letras; 16h | Alameda do Casino l Brava Raiz l contos/música popular

Dia 14: 21h30 | Luso l Passeio Teatral – Percurso Histórico, com Caixa de Palco e Aguarela de Memórias. Visita guiada teatralizada com referência às personalidades históricas que influenciaram o crescimento da vila termal de Luso.

Dia 15: 10h às18h | Parque do Lago l Dia da Tranquilidade; 10h às 18h | Aulas de Yoga, Tai Chi, Taças Tibetanas; espaço infantil; 16h | Espiral Phi – música. Atividades de saúde e bem-estar.

Dias 22 e 23: 10h às 00h30 l | Alameda, Fonte S. João – Adieu, Napoleão! | Feira Da Guerra Peninsular

Dia 22: 14h30 | Tenda dos Saltimbancos l Teatro Dom Roberto l Marionetas; 15h às 24h | Fonte S. João l Insuflável P8 + Área infantil ‘acampamento militar’ l Animação Infantil; 21h30 | Alameda l Contos na Eira l Folclore

Dia 23: 14h30 às 18h| Fonte S. João l Insuflável P8 + Área infantil ‘acampamento militar’ l Animação Infantil; 15h30 | Ruas do Ludo l Gaiteiros Katembas

Dia 27: Luso e Bussaco l Comemorações da Batalha do Bussaco – Recriação Histórica da Batalha do Bussaco