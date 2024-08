Mealhada destaca-se na região com mais rendimentos no IRS de 2022

O concelho da Mealhada é aquele que na Bairrada apresenta o maior volume de rendimentos declarados no IRS de 2022, sendo o 3.º no distrito de Aveiro e o 4.º em toda a região de Coimbra, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Com um valor mediano anual por pessoa de 10.864 euros, o Município da Mealhada está em destaque no estudo “Estatísticas do Rendimento ao Nível Local”, que tem por base dados fiscais da Autoridade Tributária (AT) no que concerne à nota de liquidação do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), sendo o concelho bairradino com maior volume médio de rendimentos declarados.

Mealhada integra o pódio do distrito de Aveiro, numa lista liderada pela capital, que apresenta um valor mediano de 12.087 euros de rendimento por pessoa, seguindo-se Ílhavo, com um valor de 11.223 euros, e a Mealhada com um rendimento médio por pessoa de 10.864 euros/ano, acima da referência nacional, que é de 10.679 euros.

A nível nacional, é Oeiras que apresenta o maior volume de rendimentos, com um valor médio de 15.190 euros. Lisboa ocupa a segunda posição, com uma média de 13.809 euros.

“Excelente indicador da nossa economia”

Em Portugal Continental a Mealhada é o 53.º Município com a média mais alta de rendimentos ao abrigo do IRS, um patamar que leva o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, a comentar que “é um excelente indicador da nossa economia, muito mais quando vemos que estes números sofreram um aumento de 5,6% em relação a 2021”.

“O apoio aos nossos empresários e as projetadas expansões das nossas zonas industriais, entre outras medidas, certamente que vão contribuir para números ainda mais expressivos nesta matéria, que se refletirão na criação de mais postos de trabalho e na melhoria das condições dos trabalhadores do nosso concelho. São eles e os empresários os grandes criadores de riqueza do nosso território e estão de parabéns por mais este indicador demonstrativo da boa saúde da nossa economia.

O Município da Mealhada, em termos da participação variável no IRS, está atualmente a devolver 3% deste imposto aos seus munícipes, abdicando de 60% da receita total.