Mix & Move vai animar Oliveira do Bairro de 20 a 22 de setembro

A programação do Mix & Move tem como base o “Espaço Público Partilhado”, tendo o executivo feito o convite a todas as pessoas para enfeitarem as janelas e espaços públicos de todo o concelho, com moinhos de ventos e o coração da Bairrada, ou outros enfeites.

Ao contrário da edição anterior, que contou com dez dias de atividades, este ano serão apenas três, que vão conjugar a Festa da Juventude com a Semana Europeia da Mobilidade, “atividade que marca muito Oliveira do Bairro e já garantiu, há alguns anos, um prémio europeu das pequenas cidades com iniciativas para a mobilidade”, como afirmou o presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, na apresentação do programa, a 31 de julho.

A iniciativa realiza-se de 20 a 22 de setembro, com atividades em vários pontos do concelho.

Semana Europeia da Mobilidade

Com esta atividade, pretende-se educar para a mobilidade suave, com bicicletas e caminhadas, de modo a tornar o concelho, assim como o restante país e todo o planeta, num local livre da emissão de CO2 e de poluição. “Sabemos que este trabalho representa uma parte ínfima, mas se não realizarmos estas atividades, não conseguimos mudar”, diz o autarca.

Apresentada pela vereadora Susana Martins, a programação do Mix & Move tem como base o “Espaço Público Partilhado”, fazendo o convite e deixando o desafio a todas as pessoas para enfeitarem as varandas, janelas, casas e espaços públicos de todo o concelho, com moinhos de ventos e o coração da Bairrada, ou outros enfeites, de modo a embelezar a cidade durante estes dias animados. “Todos beneficiamos com este embelezamento, agradecendo especialmente às IPSS, que têm feito um trabalho excecional com os ‘jovens mais idosos’, que têm feito os seus enfeites, as suas maravilhas, que depois trazem aos espaços públicos”.

Para além da colaboração das IPSS do concelho, também as Juntas de Freguesia, clubes desportivos, o tecido associativo, Bombeiros Voluntários, GNR, ginásios, comunidade científica, entre muitas outras entidades, se juntaram ao Município para a realização desta atividade. “Nada disto seria possível sem todas estas entidades. O sucesso passa por este grupo, sejam eles privados, sejam eles públicos. Todos juntos fazemos o sucesso desta atividade”, afirmou a vereadora.

Programação para todos os públicos

Para começar esta edição a mexer da melhor forma, está de regresso a mega aula de zumba, na Praça do Município, às 21h do dia 20 de setembro, sexta-feira, que revelou ser “um sucesso” na edição anterior e espera-se que seja ainda melhor. É de participação gratuita e será dada através da colaboração de diversos instrutores de zumba certificados, que vão preparar o palco e aquecer os participantes para o concerto do Profjam, às 22h30, seguido pelo DJ Nuno Neves, para terminar a noite dos jovens.

No sábado, 21 de setembro, celebra-se o Dia Europeu sem Carros, das 10h às 19h na Avenida Abílio Pereira Pinto. Neste local e de forma gratuita, todos os cidadãos poderão contar com diversas atividades lúdicas, mais direcionadas para as crianças, como minigolfe, insufláveis, jogos didáticos, atividades desportivas e outras animações de rua, assim como com atividades educativas, como experiências científicas, escola segura e ainda fazer rastreios de saúde.

Depois, às 20h, realiza-se, como é habitual, a VIII Caminhada Solidária Noturna, a favor dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro. Todas as verbas angariadas nesse “evento que nos é muito querido, não só pela evolução que tem tido, como também pela causa”, como diz a vereadora Susana Martins, serão direcionadas para obras de requalificação do quartel dos bombeiros.

Os donativos vão desde os 4,50 “balões”, sendo que cada inscrição dá direito a kit com saco e t-shirt exclusiva do evento. Serão 5km a caminhar pelas ruas de Oliveira do Bairro, começando junto à Biblioteca Municipal, com muita animação.

Para melhorar a experiência dos caminhantes, este ano haverá mais um camião, em relação ao ano passado, com DJ e animador. Nos três camiões, o DJ Pipoka, Flashback DJ’s e DJ Fontes vão dar música e Lídio Fontes, José Brinco e Sandro Veloso vão incentivar todos aqueles que se juntarem à causa, sendo que o Município espera que se ultrapassem os 7 mil participantes, esperando, também, ultrapassar os 21 mil euros angariados no ano anterior.

E porque a animação não para, após a caminhada, os Insert Coin sobem ao palco, às 23h, para dar continuidade à festa da melhor maneira. Serão seguidos pelo DJ Pipoka, que vai terminar aquela que será a noite mais movimentada.

Como a hora de deitar nada tem a ver com a hora de levantar, o domingo, dia 22, começa cedo na Praça do Município com o cicloturismo, logo pelas 9h, em que os ciclistas vão percorrer 30km pelo concelho de Oliveira do Bairro. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até 15 de setembro, no site oficial do Mix & Move e redes sociais, sendo que será oferecida uma t-shirt exclusiva do evento e almoço.

À tarde, e para terminar o fim de semana de animação, a partir das 15h30, na Praça do Município, juntam-se os participantes, individualmente ou em equipas, para a corrida de carrinhos de rolamentos que, devido ao mau tempo, não foi possível ser realizada o ano passado, e, por isso, as inscrições mantêm-se válidas para este ano. Quem não previa participar o ano passado mas quer participar nesta edição pode inscrever-se gratuitamente, também no site oficial e redes sociais, até 15 de setembro.

Vandalismo nos parques do concelho

O tema desta edição, Espaço Público Partilhado, “extremamente interessante e relevante”, como afirma o presidente da CMOB, tem a sua razão de ser. Na terça-feira, 30 de julho, “tivemos a presença da ministra num dos locais mais bonitos do nosso concelho, o Parque do Carreiro Velho, nas zonas ribeirinhas, que proporcionam o que foi aqui referido, que vamos caminhar juntos para melhorar o espaço público partilhado”.

“O concelho tem, de facto, espaços extraordinários, que nos colocam na vanguarda do turismo, da boa prática desportiva, social, associativa, que levamos às comunidades locais e tentamos levar para outras, permitindo que existam mais espaços públicos partilhados”. Assim, o autarca lamentou o “desinteresse e vandalismo que temos vindo a verificar nos bens públicos”.

Deixou, então, o desafio de grande relevância às Juntas de Freguesia, que são as vanguardistas de todos os parques do concelho, à exceção do Parque dos Pinheiros Mansos, que está sob a alçada do município de Oliveira do Bairro, a passar a mensagem de preservação do “espaço público partilhado”, do qual todos os munícipes beneficiam. “É esse o investimento que fazemos, para marcarmos pela diferença e sermos exemplo de boas práticas”, colmatou o autarca.