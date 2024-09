Balneários inaugurados no Parque Desportivo do Fujanco, em Cantanhede

Este investimento municipal, de 217.840 euros, foi atribuído no âmbito do Regulamento de Apoio às Associações Desportivas, e permitiu a construção de dois balneários de grupo, um balneário de árbitros e ainda instalações de apoio.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, inaugurou no passado domingo, 15 de setembro, os novos balneários do Parque Desportivo do Fujanco, dotando, assim, a União Recreativa de Cadima de melhores condições de trabalho.

Este investimento municipal, de 217.840 euros, foi atribuído no âmbito do Regulamento de Apoio às Associações Desportivas, e permitiu a construção de dois balneários de grupo (com as regras definidas pela Federação Portuguesa de Futebol), um balneário de árbitros e ainda instalações de apoio. Recorde-se que estas melhorias eram uma velha ambição do clube de Cadima, que tem no futebol feminino (seniores e formação) a sua principal atividade.

Acompanhada do vice-presidente Pedro Cardoso e dos vereadores Adérito Machado e Célia Simões, Helena Teodósio recordou a estruturada e robusta aposta do executivo municipal na área do desporto, que se traduziu num “investimento de oito milhões de euros no último mandato” e, no caso específico da União Recreativa de Cadima, meio milhão de euros, se contabilizada a instalação de relva sintética no parque desportivo, iluminação e manutenção.

“As verbas alocadas ao desporto não são vistas como uma despesa, mas sim como investimento. Só com boas infraestruturas, os clubes conseguem desenvolver um bom trabalho, sobretudo ao nível da formação. E, nesse particular, os dirigentes da União Recreativa de Cadima têm um currículo extraordinário”, elogiou.

A autarca relembrou também que “a atividade desportiva é determinante para uma efetiva alteração de comportamentos, que nos permitirá ter uma nova geração mais ativa, mais disciplinada e com melhor qualidade de vida”.

“A aposta do clube no futebol feminino é, por si só, um projeto diferenciador, no qual os pais das atletas também desempenham um papel importante. Estou certa que estas jovens serão o garante de um futuro risonho não só da instituição, mas também do nosso concelho”, concluiu.