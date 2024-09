Câmara da Mealhada quer menos carros nos núcleos urbanos

O estudo prévio aponta para a criação de pavimentos táteis e com cores diferenciados, passeios à quota das vias de circulação, a criação de zonas de lazer e de fruição de espaços verdes, bem como a criação de vias partilhadas, com clara prioridade para os peões e velocípedes.

Na Semana da Mobilidade, o executivo municipal da Mealhada apresentou um projeto que procura retirar o máximo de trânsito automóvel do centro da Mealhada. “Devolver a rua às pessoas e às crianças, com mobilidade para todos”, é o objetivo da requalificação que abrangerá o núcleo central da cidade, assegura António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

Foi no âmbito do workshop “Mealhada Acessível”, inserido nas iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade que António Jorge Franco deu a conhecer a intervenção que será realizada nas ruas do núcleo central da cidade, nomeadamente, na Avenida 25 de Abril, Rua Eduardo Alves de Matos, Rua José Branquinho de Carvalho e Jardim Municipal. O estudo prévio está concluído e aponta para a criação de pavimentos táteis e com cores diferenciados, passeios à quota das vias de circulação, a criação de zonas de lazer e de fruição de espaços verdes, bem como a criação de vias partilhadas, com clara prioridade para os peões e velocípedes.

“Políticos, projetistas e cidadãos devem projetar espaços públicos para todos, em que o automóvel é o intruso. Sou defensor das cidades e zonas urbanas com parques de estacionamento à volta do centro urbano, possibilitando que as pessoas circulem, à vontade, a pé, nas suas compras, nos seus momentos de convívio, possibilitando que as crianças circulem com segurança nos núcleos urbanos. É isto que pretendemos fazer no centro da cidade e em alguns núcleos urbanos das freguesias”, explicou António Jorge Franco, na cerimónia de abertura do workshop “Mealhada acessível”, que contou com Ana Garcia, presidente da Accessible Portugal.

“Não há inclusão sem haver mobilidade. Espaço público deve permitir que toda a gente possa usufruir desse espaço com o máximo de autonomia e sem depender da ajuda de terceiros, seja um cego, seja uma pessoa com deficiência motora”, defendeu a responsável da associação sem fins lucrativos dedicada à promoção da acessibilidade e inclusão.



No Município da Mealhada, são vários os projetos terminados num passado recente que incluem diretrizes para a mobilidade de todas as pessoas, nomeadamente o Parque de Estacionamento da Pampilhosa, recentemente terminado, que inclui pavimentos tácteis, que transmitem a sensação de mudança de direção e sem desníveis. Também a EN336-1, para a Pampilhosa, é já uma via partilhada, solução que será adotada na requalificação da Rua de Santo António, junto à zona das escolas, e que liga o concelho da Mealhada ao de Anadia.

“Acreditamos que a retirada do máximo de circulação automóvel do centro da Mealhada vai beneficiar a qualidade de vida de residentes e de comerciantes porque é quando andamos na rua, que vemos o que a nossa comunidade tem para oferecer”, sustenta António Jorge Franco.