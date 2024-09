Município de Mira com programação variada durante o mês de setembro

O Município de Mira tem preparada uma variada programação para o mês de setembro, esperando atrair milhares de visitantes ao concelho.

25ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara

De 12 a 15 de setembro, o Largo da Barrinha, na Praia de Mira, será palco da 25ª Mostra Gastronómica da Região da Gândara. Este evento, já consolidado no calendário local, celebra os sabores tradicionais da nossa terra, com pratos típicos confecionados com os melhores produtos locais. São quatro dias dedicados à gastronomia, onde os visitantes podem saborear pratos únicos e conhecer mais sobre a riqueza gastronómica da Gândara. A Mostra contará também com música ao vivo, artesanato e outras atividades culturais, num cenário deslumbrante.

Campeonatos Internacionais de Columbofilia

No dia 21 de setembro, os Campeonatos Internacionais de Columbofilia regressam ao Columbódromo Gaspar Vila Nova, em Portomar. Este evento de renome internacional reunirá alguns dos melhores columbófilos do mundo, na competição para as provas dos campeonatos mundiais, europeus e nacionais. Trata-se de uma competição de renome internacional, que reúne cerca de 900 pombos de 31 países, prontos para disputar as emocionantes provas finais do FCI Campeonato do Mundo e Campeonato do Mundo de Jovens, bem como o Campeonato da Europa de Columbofilia, nas categorias sénior e júnior. Além disso, não faltarão emoções fortes com o Grand Prix de Portugal – uma prova a contar para o Ranking Mundial – o Torneio Ibero Latino-Americano, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens.

Final do Campeonato da Europa de Aquabike

Entre os dias 27 e 29 de setembro, a Barrinha da Praia de Mira será o cenário da Final do Campeonato da Europa de Aquabike. A última de três provas do Campeonato Europeu será disputada por cerca de 100 atletas de diversos países do continente. Este evento desportivo trará ao nosso concelho os melhores pilotos europeus de Aquabike, que lutarão pelas primeiras posições, proporcionando momentos de grande adrenalina e emoção.