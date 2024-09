Oliveira do Bairro celebra os mais de 65 anos com 32 atividades em outubro

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro volta a celebrar e homenagear a sua população com mais de 65 anos durante todo o mês de outubro, com um programa repleto de atividades lúdicas, culturais e desportivas. “65 Horas em Festa” é o nome da iniciativa que assinala também o Dia Internacional do Idoso e o Dia Mundial da Terceira Idade, que se celebram, respetivamente, a 1 e 28 de outubro.

Lília Ana Águas, Vereadora da Idade Maior do município oliveirense, realça o propósito de “homenagear quem tanto contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do nosso concelho, sendo que muitos deles ainda continuam a dar o seu contributo à comunidade”.

O outro grande objetivo da iniciativa passa por “voltar a proporcionar momentos de alegria e confraternização, que vão acontecer em vários pontos do concelho, de forma a estarmos mais perto de todos”, explicou a autarca. “Vamos ter 32 atividades em 17 locais diferentes, para criar boas memórias e promover o envelhecimento ativo, com a dignidade e qualidade de vida que estas pessoas merecem”, acrescentou Lília Ana Águas.

As atividades vão passar por sessões de cinema, atividades físicas e desportivas, workshops, ações de sensibilização e até um “chá dançante”.

O ponto alto do programa será, como tem acontecido nos últimos anos, o almoço convívio “65 em Festa”, com animação musical ao vivo, que se vai realizar no dia 4 de outubro, no Espaço Inovação, em Vila Verde, e contará com mais de um milhar de participantes das quatro freguesias do concelho.

As restantes atividades vão passar pelo Quartel das Artes, Biblioteca Municipal, Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo e Parque Desportivo Municipal, em Oliveira do Bairro, Museu de Etnomúsica da Bairrada, no Troviscal, Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, polos de leitura da Palhaça, Oiã e Mamarrosa, juntas de freguesia de Oiã e Palhaça, e em sedes de associações em Bustos, Oiã e Mamarrosa.

As atividades são todas gratuitas, sendo limitadas às vagas existentes e sujeitas a inscrição através do contacto 234 732 146, ou presencialmente no Serviço de Ação Social e Idade Maior da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

O programa completo do “65 Horas em Festa” está disponível no site do Município de Oliveira do Bairro.



Pelouro da Idade Maior

O Pelouro da Idade Maior do Município de Oliveira do Bairro foi criado em 2018, após esta temática ter sido definida como prioridade pelo Conselho Local de Ação Social.

Os objetivos da sua criação passaram pela prevenção e resposta a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde ou bem-estar das pessoas idosas, por informar e sensibilizar a comunidade sobre os direitos desta população, combater a sua exclusão social e, finalmente, desconstruir a imagem negativa e o preconceito associado ao processo de envelhecimento, através de uma intervenção mais estruturada e dinâmica.

O objetivo último do Pelouro da Idade Maior é o de proporcionar as melhores condições para que a população do concelho envelheça de forma positiva e saudável, tendo como desígnios maiores a sua dignidade e qualidade de vida.



Distinções

O trabalho realizado pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro na área da Idade Maior já foi várias vezes distinguido a nível regional e nacional, tendo recebido, no final de 2023, o galardão “Território da Longevidade”, atribuído pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – CCDR Centro e Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Estas entidades consideraram Oliveira do Bairro como uma das autarquias que “oferecem as melhores condições para um envelhecimento seguro, saudável e ativo dos seus cidadãos”.

Outras distinções que premiaram o município bairradino foram o Selo de Mérito “Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais”, do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, em dois anos consecutivos, 2022 e 2023, o reconhecimento como uma “Autarquia Amiga das Pessoas com Demência”, em 2022, pelo projeto AGILidades, que trabalha na área geriátrica, somando-se uma Bandeira de Mérito Social da Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES), no mesmo ano.

Em 2021, o trabalho realizado pela autarquia nesta área foi reconhecido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), com o Selo ‘Comunidades Pró-Envelhecimento 2020/2021’, por apresentar “políticas, programas, planos estratégicos e práticas [que] demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida”.