Câmara de Ílhavo mantém estatuto de Autarquia Mais Familiarmente Responsável

Pelo nono ano consecutivo, o Município de Ílhavo volta a ser distinguido com o prémio “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”, mantendo a palma (símbolo das autarquias que recebem o título há mais de três anos consecutivos), atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que reconhece o seu compromisso na execução de políticas e iniciativas de apoio às famílias.

A bandeira, atribuída anualmente, demonstra que a autarquia tem realizado um trabalho contínuo na promoção de medidas que visam melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes, com especial enfoque nas famílias com filhos e idosos a cargo, valorizando a colaboração entre o município e os seus cidadãos.

Este prémio é, ainda, um reconhecimento do trabalho realizado e um incentivo para continuar a trabalhar e melhorar em benefício do bem-estar das famílias e do Município de Ílhavo.

No inquérito do Observatório, foram analisadas e avaliadas as políticas da família em diferentes áreas de atuação, tais como: o apoio à maternidade e paternidade; o apoio às famílias com necessidades especiais; os serviços básicos; a educação e a formação; a habitação, o urbanismo e as acessibilidades; os transportes; a saúde; a cultura, o desporto, o lazer e os tempos livres; a cooperação, as relações institucionais e a participação social; entre outras iniciativas.

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.

A cerimónia de entrega do prémio terá lugar no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, no próximo dia 17 de outubro, contando com a presença de todos os Municípios galardoados.