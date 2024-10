Futsal feminino do Oliveira do Bairro Sport Clube ganha impulso com a Gresart

Este patrocínio de três anos demonstra não só o compromisso da marca em apoiar o desporto local, mas igualmente uma aposta no feminino “como forma de promover a igualdade de género no desporto”. O protocolo engloba todos os escalões de formação e a equipa sénior, estreante na competição.

A Gresart é o novo naming sponsor do plantel de futsal feminino do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC), que passa a denominar-se OBSC Gresart – Futsal feminino. O protocolo foi assinado oficialmente no sábado, 26 de outubro, no Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro, entre os representantes da marca e do clube.

Com esta parceria, a Gresart, marca de referência na produção e comercialização de revestimentos e pavimentos cerâmicos, assume o seu compromisso com o desporto local e, em particular, “com valores tão importantes como a resiliência, disciplina, cooperação, respeito e hábitos de vida saudável”.

“Acreditamos que o desporto é um vetor fundamental para a construção de uma comunidade mais forte e saudável. Ao apoiar o futsal feminino, estamos a investir no futuro de jovens atletas e a inspirar outras a seguirem os seus sonhos”, salienta Ricardo Mota, diretor de marketing da Gresart.

Este patrocínio de três anos demonstra não só o compromisso da marca em apoiar o desporto local, mas igualmente uma aposta no feminino “como forma de promover a igualdade de género no desporto”. O protocolo engloba todos os escalões de formação e a equipa sénior, estreante na competição.

O Oliveira do Bairro Sport Clube vê nesta parceria uma oportunidade única de fortalecer a sua equipa feminina de futsal e de proporcionar às atletas um ambiente de treino e competição de excelência. “Queremos sobretudo proporcionar um espaço seguro e inclusivo para jovens atletas e, porque não, criar hábitos de vida mais saudáveis e inspirar as novas gerações a conectar-se com o desporto”, refere Nuno Soares, vice-presidente do OBSC.

“Esta parceria entre a Gresart e o Oliveira do Bairro Sport Clube – Futsal Feminino é mais do que um patrocínio. É uma celebração do desporto na sociedade, em especial na região de Oliveira do Bairro”, remata o dirigente.

Gresart e o desporto

Esta parceria insere-se numa estratégia mais ampla de apoio ao desporto. Por parte da Gres Panaria Portugal, que detém as marcas de cerâmica Love Tiles, Margres e Gresart. O grupo já atua na área desportiva de forma sólida e consistente, através do apoio ao andebol, ao ciclismo, ao atletismo e ao basquetebol. Com este apoio a outras modalidades e eventos desportivos na região, demonstra um forte compromisso com a promoção de um estilo de vida ativo e saudável. Foi, por isso, com naturalidade que a Gresart, com raízes igualmente profundas em Oliveira do Bairro, assume o valor de investir localmente.

“O desporto é um dos pilares da nossa estratégia de comunicação e relacionamento com as comunidades onde estamos presentes. Através do apoio a iniciativas como esta, queremos fortalecer a nossa marca e contribuir para o desenvolvimento da região”, acrescenta Ricardo Mota.