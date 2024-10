Oliveira do Bairro conquista nove prémios de excelência autárquica

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro (CMOB) foi premiada com nove Prémios de Excelência Autárquica, pelo trabalho desenvolvido nas áreas da Educação, Ação Social e Desporto. Os galardões foram entregues no âmbito do II Congresso da Cidade Social, realizado em setembro, uma iniciativa que visa reconhecer e incentivar as boas práticas no âmbito das atividades e programas desenvolvidos pelas autarquias portuguesas.

Impacto positivo na vida das pessoas

Lília Ana Águas, vereadora da CMOB responsável pelos pelouros da Educação, Ação Social e Idade Maior, referiu que “o melhor prémio que recebemos é o agradecimento dos nossos munícipes e o facto de comprovarmos diariamente o impacto positivo das nossas políticas sociais na vida das pessoas, em especial das que mais precisam da nossa ajuda”. Ainda assim, a autarca reconhece a importância destes galardões, pelo “reconhecimento que é feito por quem compara, avalia e valida o trabalho que é realizado pelas autarquias de todo o país”.

A vereadora de Oliveira do Bairro foi convidada pela organização a apresentar ao público presente no congresso três dos projetos da autarquia que foram premiados, nomeadamente o Programa Ciências Experimentais, em colaboração com Sónia Ferreira, Diretora do Instituto de Educação e Cidadania, parceiro do Município, e os projetos “Proximidades” e “(In)Formar para Cuidar”.

Os outros projetos premiados nas áreas da Educação e da Ação Social foram “Momentos Performativos – Concertos de Primavera e Concertos Alunos 4.º ano”, “Mundo em Português”, “Festa da Criança” e “65 Horas de Festa”.

Competência da equipa

Também Susana Martins, vereadora do Desporto, se congratulou com os dois prémios recebidos nesta área, lembrando que a qualidade do trabalho realizado nos últimos anos garantiu a adesão da autarquia ao programa “Município Amigo do Desporto” e que este novo reconhecimento “é fruto da estratégia que implementámos, mas sobretudo é o resultado da competência da equipa do Parque Desportivo Municipal, a quem agradeço pelo seu esforço e dedicação”.

Os projetos galardoados na área desportiva foram as “Oficinas Técnicas – Programas Escola Municipal de Ténis e Padel/Centro Municipal de Marcha e Corrida” e “Programa Peixinhos – Adaptação ao Meio Aquático para Todos”.

De acordo com a entidade organizadora, o Programa Cidade Social, o Prémio de Excelência Autárquica tem como objetivo “sublinhar a importância de políticas públicas que, além de melhorarem a qualidade de vida dos cidadãos, contribuem para o desenvolvimento sustentável dos territórios”. É, também, uma forma de “destacar atividades, iniciativas e programas que, através de uma gestão eficiente e inovadora, promovem o bem-estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a valorização dos recursos locais”.