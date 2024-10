Participação em massa na Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro

Três semanas depois dos incêndios, que causaram graves prejuízos na nossa região, e que levaram ao adiamento desta iniciativa, a população mobilizou-se e compareceu em massa na Caminhada Solidária Noturna de Oliveira do Bairro, demonstrando o seu apoio à corporação local de Bombeiros Voluntários.

No passado sábado, dia 5 de outubro, milhares de pessoas, “de 46 concelhos e de 12 distritos diferentes”, como fez questão de frisar o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, minutos antes de ser dado o sinal de partida, juntaram-se na Biblioteca Municipal, percorrendo depois cerca de 5km, na Alameda da Cidade, até aos Paços do Concelho.

Apesar de um dia sisudo, a verdade é que nunca como este ano houve tanta gente a levantar os seus kits para a caminhada, fazendo prever um evento histórico. E assim foi, com o S. Pedro a dar tréguas durante algumas horas, permitindo que milhares se juntassem e fizessem a festa, que continuou com a dupla Insert Coin (Joel Rodrigues e João Paulo Sousa) na Praça do Município.

Segundo dados já avançados pela direção dos Bombeiros, o evento rendeu, só em inscrições de participantes (mínimo, 4,50 euros), cerca de 25.000 euros, o que significa que terão estado, pelo menos, cinco mil pessoas. Porém, o vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Pato, acredita que o número de pessoas que começou a caminhada esteja “muito longe do número que terminou [tendo alcançado as 7.500], porque ao longo do percurso, muitas pessoas se foram juntando, algumas até com as t-shirts de anos anteriores, e que, provavelmente, só saíram de casa depois de perceberem que poderia não chover durante aquele período”.

Ao longo do percurso, não faltou animação e os participantes, com múltiplos adereços e balões, acompanhados por três trios elétricos, iam sendo surpreendidos, por explosões de confettis ou fogo de artifício. Figuras com andas, gigantones e cabeçudos, bonecos de vento, decorações colocadas ao longo do percurso (como o globo gigante numa das rotundas), bem como um grupo de bombos, malabaristas, cuspidores de fogo, dançarinas e músicos de uma escola de samba ajudaram a tornar o evento numa bonita festa.

Houve apenas uma paragem de alguns minutos, quando, no meio da confusão, uma criança se perdeu dos pais, mas os bombeiros, prontamente, permitiram que tudo voltasse à normalidade e o desfile continuou. O ponto alto foi mesmo na chegada ao Quartel dos Bombeiros, onde a espuma fez delirar miúdos e graúdos, ao som dos toques das sirenes e das viaturas que, desta forma, assinalavam a passagem junto daqueles que, afinal, eram a razão maior desta iniciativa.

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB), Nunes Cardoso, sublinha o “êxito” e “a melhoria qualitativa na organização” desta 8.ª edição, notando “a enorme participação da população, superando a do último ano. Para além do sentido solidário que ela encerrou, foi também uma grande manifestação de apoio aos nossos Bombeiros”, depois dos trágicos acontecimentos com os incêndios, três semanas antes. Nunes Cardoso ressalva que na base deste evento “estiveram duas grandes equipas, uma, constituída por quadros técnicos da Câmara Municipal e, outra, composta por Bombeiros Voluntários, liderados pela sua comandante em regime de substituição, todos, com grande empenho e paixão na organização e concretização da Caminhada”.

Financeiramente, o evento rendeu à Associação o valor de 25.750 euros provenientes das empresas patrocinadoras e cerca de 25.000 euros provenientes das inscrições dos participantes. “Haverá outras receitas que não estão ainda calculadas. O resultado líquido será conhecido depois de apurados os custos com os kits entregues a cada inscrito, assim como com a alimentação, os trios elétricos e outras despesas diversas”, acrescenta o presidente da AHBVOB, agradecendo a todos os que apoiaram e patrocinaram esta iniciativa, cuja receita será canalizada para obras no quartel dos bombeiros.

Na noite de sábado, até ao final da Caminhada, as possíveis saídas de emergência estiveram garantidas por uma equipa do Corpo de Bombeiros de Vagos.

Nunes Cardoso termina demonstrando o orgulho da direção da associação a que preside “de ser parte com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro deste empreendimento”, apresentando “a nossa gratidão a todos os que estiveram envolvidos na sua organização e realização”.