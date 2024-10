Postos de carregamento de viaturas elétricas estão a chegar à Mealhada

O concelho da Mealhada já tem pontos de carregamento de automóveis elétricos a funcionar em várias localizações e até final do próximo mês de novembro deverá ficar com o território concelhio praticamente coberto a este nível.

Prontos a usar estão já os postos de carregamento na Praça do Choupal e no Centro de Saúde (Mealhada), assim como no Mercado Municipal da Pampilhosa e no Pavilhão Municipal do Luso. A aguardar pedido de ligação estão os postos da Rua José Branquinho de Carvalho (Mealhada), o que deverá acontecer em breve, à semelhança dos pontos de carregamento na Rua do Pontão (Antes) e junto ao Jardim de Infância de Casal Comba.

A terminar a baixada está a solução junto ao Cemitério de Ventosa do Bairro, aguardando-se igualmente a ligação, em breve, para a Rua Bissaya Barreto, junto ao polo escolar do Luso. Na Freguesia da Vacariça, o equipamento será instalado junto à farmácia, com a abertura de rasgos para instalação já na próxima semana, assim como junto à Urbanização Quinta da Nora (Mealhada).

Em Barcouço, a obra está a ser executada para a construção de um posto de carregamento junto ao pavilhão desportivo, perspetivando-se que no próximo mês estejam aptos a funcionar os postos de carregamento do Espaço Inovação (Mealhada), Rua José Branquinho de Carvalho, Rua do Pontão e Casal Comba.

“O objetivo é dotar todas as freguesias de postos de carregamento para viaturas elétricas, dando resposta às necessidades dos munícipes e dos muitos turistas que visitam o nosso Município”, justifica António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

“A Câmara da Mealhada, numa lógica de coesão territorial, optou por este projeto que abrange todo o concelho, naturalmente com maior reforço em locais de maior procura”, sendo, por isso, “um grande passo que damos rumo a um concelho mais sustentável, alinhado com o comprometimento nacional para atingir a neutralidade carbónica no ano de 2050”, completa o autarca.