World Luxury Hotel Awards 2024: Palace Hotel do Bussaco triplamente premiado

Pela primeira vez, o Palace Hotel do Bussaco arrebatou simultaneamente três prémios nos aclamados World Luxury Hotel Awards 2024 (Prémios Mundiais de Hotéis de Luxo 2024), em cerimónia realizada no AYANA Bali, na Indonésia.

O Palace Hotel do Bussaco foi o vencedor das categorias Best Luxury Castle Hotel in Southern Europe (Melhor Hotel Castelo de Luxo no Sul da Europa), Best Luxury Historical Hotel in Southern Europe (Melhor Hotel Histórico de Luxo no Sul da Europa) e Best Luxury Palace Hotel in Portugal (Melhor Hotel Palácio de Luxo em Portugal).

Estes galardões hoteleiros, atribuídos desde 2006 a nível mundial, resultam do culminar de uma votação na qual participam mais de 300.000 viajantes e profissionais do setor do turismo, e consagram anualmente a excelência hoteleira premiando os hotéis que mais se destacaram em cada uma das categorias em prova.

Na passagem dos seus 107 anos de atividade contínua enquanto hotel de luxo, “esta consagração vem novamente atestar a vitalidade do Palace Hotel do Bussaco e da sua equipa de trabalho na arte de bem receber e a reconhecida qualidade dos serviços prestados desde a fundação”, refere a unidade hoteleira do grupo de Hotéis Alexandre de Almeida, em comunicado enviado à nossa redação.