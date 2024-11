Curso de Desporto do Politécnico de Coimbra já começou na Mealhada

Teve arranque esta segunda-feira, dia 11, na Mealhada, o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Desporto, do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC). Com um total de 27 alunos, o curso será ministrado em vários equipamentos desportivos do concelho.

São 27 os alunos que começaram esta segunda-feira, na Mealhada, o CTeSP de Desporto, que terá a duração de dois anos e que procura formar técnicos superiores habilitados a intervir nas áreas do desporto e da atividade física, para desempenhar funções em autarquias, clubes, associações, ginásios, empresas ligadas às atividades de aventura e de natureza, entre outras.

Este curso, resulta de uma parceria com o IPC e o Município vizinho de Anadia, através da criação da Escola da Bairrada. A instituição de ensino e as duas autarquias assinaram, para o efeito, um protocolo válido por cinco anos, com o objetivo de promover oferta formativa com vista ao desenvolvimento de “formações superiores não conferentes de grau como cursos técnicos superiores profissionais, micro credenciações e pós-graduações em áreas de especial diferenciação do território da Bairrada, tendo em consideração as áreas de forte impacto no território” dos dois municípios, estabelece o documento.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, deu as boas vindas aos 27 alunos, oriundos de várias localizações do país, numa divertida conversa, vincando que “a Mealhada tem uma grande dinâmica nesta área do desporto e, por isso, vão ter a oportunidade de lidar de perto com grandes equipas e atletas, que de forma recorrente usam os nossos equipamentos para fazerem os seus estágios. Espero que tirem vantagem de tudo isso”, disse, apontando que “a Câmara fará todos os possíveis para garantir as melhores condições para o sucesso neste curso”.

Agradecendo ao Politécnico de Coimbra a escolha da Mealhada para este projeto formativo, António Jorge Franco vincou que este polo do IPC “trará muito benefícios” ao concelho, “alargando a oferta formativa para os mealhadenses, sendo igualmente uma forma de atração de alunos de outros concelhos”.

A componente mais teórica do curso está a ser ministrada nas instalações das Piscinas Municipais da Mealhada, alargando a sua ação, depois, a outros equipamentos desportivos municipais.