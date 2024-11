Mira entra no espírito natalício a 1 de dezembro

O Município de Mira vai dar início às celebrações natalícias com a tradicional inauguração da Árvore de Natal do concelho, que terá lugar no próximo dia 1 de dezembro, domingo, pelas 18h00, no Jardim do Visconde, em Mira. A ocasião especial, que promete agradar miúdos e graúdos, vai contar com um momento musical protagonizado pelo Coro Intergeracional de Mira, acompanhado pela Academia de Artes da União Músicos de Mira e pela Banda J da Filarmónica Ressurreição de Mira.

Também no mesmo dia chega o tão aguardado Pai Natal, para fazer as delícias dos mais pequenos, dá-se a abertura oficial do carrossel infantil, com utilização gratuita até ao dia 6 de janeiro de 2025 e ainda do Mercadinho de Natal das Juntas de Freguesia e Associações do concelho onde os visitantes poderão encontrar produtos e sugestões para a época natalícia.

Para completar a programação deste final de dia, há uma visita ao Bosque do Pai Natal, que promete ser uma das grandes atrações desta quadra.