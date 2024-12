Águeda é um destino “cada vez mais apetecível”

A Câmara Municipal de Águeda realizou, durante dois dias (21 e 22 de novembro), as IX Jornadas Internacionais de Turismo, sob o tema “tudo sobre criar memórias”, onde oradores de vários países (entre outros, de Cabo Verde, Costa Rica e Malta) trocaram experiências e boas práticas na promoção dos territórios.

“O AgitÁgueda no verão, com a figura dos chapéus coloridos, e agora o Pai Natal e toda a diversidade, criatividade e novidade que apresentamos, torna-nos um destino turístico, escolhido por milhares de pessoas”, disse Jorge Almeida, Presidente na Câmara Municipal de Águeda, na abertura do encontro, salientando que o turismo passou a estar no dia-a-dia dos aguedenses.

Um turismo “organizado”, de vários pontos do país e do estrangeiro, que se tornou um instrumento de promoção do território “sem paralelo”.

De facto, tal como corroborou Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, “ainda há poucos anos, falar de turismo em Águeda era um sonho. Foi possível concretizar esse sonho, com muito trabalho, dedicação e estratégia definida”.

O também vereador do Turismo defendeu que todos os territórios têm “sempre algo para mostrar e quando não têm, devem criar. Foi o que fizemos, com o AgitÁgueda e com o Natal”, disse, desafiando as cidades a pensarem “fora da caixa” e a ousarem, criando produtos de promoção territorial diversificados e de excelência.

“Para além do que criámos, temos a nossa Pateira, a nossa zona serrana, a gastronomia e tantos outros atrativos diferenciados”, destacou, salientando que Águeda tem trabalhado para afirmar o turismo na cidade, na região e no país. “Queremos contribuir para o Turismo do Centro seja o melhor de Portugal”, afirmou.

Jorge Sampaio, vogal da comissão executiva da Turismo Centro de Portugal, atestou que “o Centro de Portugal é muito mais enriquecido por ter um Município como o de Águeda, com toda a diferenciação que coloca no que faz”.

“Águeda é, hoje, um destino diferente de todos os outros, com a diversidade, genuinidade e ligação ao território que criou”, afirmou, dando os parabéns mais umas jornadas de turismo e pelo tema que lhes associaram. Sublinhou a importância das memórias para a promoção territorial, defendendo que funcionam em dois sentidos, na criação de um produto ou destino turístico e em levar as pessoas a terem vontade de regressar. “Um turista que vai a um território e leva memórias, a tendência e a vontade de voltar é maior”, disse.

A diferenciação, o posicionamento criativo, numa reinvenção constante, surpreendendo a cada momento, tornam Águeda um destino que cativa, cria memórias e atrai cada vez mais visitantes. “Esta criatividade, fruto do trabalho de uma equipa muito pequena, é liderada por uma enorme pessoa, o Edson, e o seu reconhecimento é um ato de justiça”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda.

O impacto de experiências únicas

Na IX edição das Jornadas Internacionais de Turismo foi destacada, como referido, a criação de memórias e o impacto que as experiências únicas têm em cada um de nós, através de viagens, paisagens, sabores, cores e o contacto com as diferentes culturas e tradições. Durante dois dias, sete painéis propuseram uma viagem por vários destinos.

A terminar, as Jornadas promoveram uma reflexão sobre tudo o que acontece para que os grandes eventos sejam um sucesso e o impacto que estes têm nos territórios e comunidades. Concertos, eventos desportivos, culturais ou outros trazem milhares de visitantes e valor, movimentando todo o território que os acolhe.

“Águeda tem vindo a crescer de forma excecional e ímpar na área do turismo”

A encerrar as Jornadas Internacionais de Turismo, a Câmara Municipal de Águeda entregou o “Chapéu de Ouro do Município” a Carlos Costa, doutor e mestre em Turismo, diretor do Programa Doutoral em Turismo na Universidade de Aveiro. “Despertamos consciências e alertamos para o que temos de bom, sobretudo quem temos com muita qualidade”, disse o presidente da CMA, Jorge Almeida.

Sendo o docente um investigador na área, desafiou a que “o fenómeno de Águeda” seja estudado.

“Somos um caso de estudo. No vosso lugar, como académicos, estaria curiosíssimo, porque contrariámos tudo o que os livros dizem e não estudámos em nenhum”, declarou o presidente da Câmara de Águeda, salientando que o trabalho de marketing territorial que tem sido desenvolvido pelo Município de Águeda, “com um esforço sobretudo do Município”, nos últimos anos, tem sido “extraordinário e tem sido apontado como exemplo, nacional e internacionalmente”.

“Portugal tem um PIB per capita elevadíssimo por causa do turismo”, acrescentou o vice-presidente, com o pelouro do Turismo, Edson Santos, salientando que Águeda tem contribuído para essa realidade, com a promoção e desenvolvimento territorial, de que o “Águeda é Natal” (a decorrer até dia 12 de janeiro) e o “AgitÁgueda” são exponentes maiores.

Carlos Costa, o galardoado com o “Chapéu de Ouro” 2024, declarou que “Águeda, temos de o dizer, é um dos Municípios [do país] que mais tem feito por esta área [do turismo]”, com “a sua gastronomia, o rio e estas imagens que tem vindo a criar, dos chapéus e do Pai Natal, que atrai muitas pessoas”.

Carlos Costa define o turismo como “combustível” que precisa “de um motor que acione o seu desenvolvimento”, apontando a Câmara de Águeda como um bom exemplo neste domínio e o resultado é este: “Águeda tem vindo a crescer de uma forma excecional e ímpar nesta área”.

O “Chapéu de Ouro”, que vai na sua 4.ª edição, distingue aqueles que, pelo trabalho desenvolvido, contribuíram para o desenvolvimento do setor turístico. A cada ano o júri desta iniciativa seleciona projetos, personalidades ou entidades, que se destacam neste setor.